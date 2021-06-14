〈觀察〉後疫情保險趨勢 投資型保單、利變壽險下半年激戰

疫情嚴峻，除了健康險、防疫險等備受國人關注，民眾也開始意識到低利率環境中，不能不理財，加上資本市場強強滾，投資型保單前 4 月賣翻天，不僅銷售占比占所有新契約保費的 56%，且比去年同期翻倍。而在 7 月保單改款潮底定後，利變型壽險挾宣告利率優勢，下半年可望回復成長加入競逐戰場。

2002 年投資型保單問市後，標榜具有「投資＋保險」二合一特色，業績一路長紅，上市後第一年業績僅 79 億元，占當年壽險業全體新契約保費收入的 3%，隔年業績馬上翻了 10 倍，達 853 億元占 24.8%，之後業績年年攀升。

經過逾 5 年發展，民眾對投資型保單的青睞攀到高峰，2007 年更首次以 6 比 4 的占率超車傳統型保單，投資型保單新契約保費收入高達 4650 億元，而當年度傳統型保單的新契約保費收入才 2868 億元。

但是 2008 年下半年爆發金融海嘯，投資型保單豬羊變色，2008 年第 1 季投資型保單新契約保費收入占全體新契約保費收入持續攀升到 6 成 5 的比重，但從第 2 季開始一路跳水，6 月倒退回到 2004 年間的水準只占約 3 成，7 月掉到只剩下 1 成，第 4 季更剩不到 5%。

資本市場在金融海嘯後，近年休養生息、逐步重回多頭地位，投資型保單也見回溫，不過，去 (2020) 年受到保險新規定以及全球利率降至低點影響，台灣壽險業初年度保費收入創下近 10 年新低，其中，利變型保單與傳統型壽險受創最慘，投資型保單也年減近 2 成，一度又受影響。

但今年受惠於金融市場表現突出，美、台股持續創新高，投資型保單再度崛起，據壽險公會最新統計，前 4 月新契約保費達 3655.55 億元，較去年同期大幅成長 17.2%，其中，投資型保單前 4 月新契約保費近 2054 億元，占所有新契約保費的 56%，不僅比去年同期「倍增」，創 2008 年金融海嘯以來的新高比例。

至於去年跌下神壇的利變型保單，也不用擔心，保險業第六回生命表 7 月 1 日正式上路，因調整死亡率，市場預估使用生命表的壽險保單，可能會降價，目前卡著保單改款期，但在 7 月保單改款潮底定後，隨著美國十年期債券殖利率有逐漸上漲的趨勢，下半年利變型保單的宣告利率可能會相對有競爭力。

而且目前美元利變壽的宣告利率大都已經站回 3% 以上，保障型主流保單宣告利率多介於 3.05-3.3%，理財型則在 2.85-3.03%，利率變動型終身壽險又具有壽險保障、多元資產配置、有機會享增值回饋金及資產傳承等功能，是高 CP 值、一魚多吃的險種，因此可以預期利變型壽險下半年可望重回成長軌道，與投資型保單一爭高下。