〈觀察〉歐美航空市況谷底升空 供應鏈迎回補庫存潮

歐美新冠肺炎疫苗施打逐漸普及並逐步解封，航空市場也快速復甦，全球二大飛機製造商波音、空巴也相繼釋出提升產量等多消息，國內供應鏈業者也證實，的確感受到航太客戶陸續開始去化庫存，逐漸迎來回補庫存需求。

國內航空相關零組件供應鏈包含扣件廠豐達科 (3004-TW)、特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 等，其中榮剛表示，以 5 月接單來說，航太訂單已經回升到疫情前的 50%。

數據來看，美國在 5 月底的陣亡將士紀念日連假期間，洛杉磯、休斯頓、亞特蘭大等各地機場客流量激增，創下去年 3 月爆發新冠疫情以來最高紀錄，根據美國運輸安全管理局數據，全美機場檢查站在 5 月 28 日人流突破 200 萬。

另外，據歐洲航空管制局數據，5 月底至 6 月上旬時，歐洲航班量也增加 17%，均凸顯歐美航空需求持續攀升。

此波航空市場回溫，也讓二大飛機製造商波音、空巴迎來利多，2 家公司都傳出增產消息；空巴執行長 Guillaume Faury 就公開表示，商務航旅可望恢復到疫情前的水準，目前多家航空也正在計劃恢復更多航班以及商務艙座位。

另外，波音今年除了今年前 5 月的訂單與去年同期相比增加了 380 架；且市場也傳出美國聯合航空有意向波音訂購最少 100 架的 737MAX，均反應航空市況回溫帶來的機隊升級需求。

不過，雖然歐美航空業需求湧現，但外國分析師認為，目前東南亞等地疫情未見和緩、全球貨運仍不穩定等，在需求快速增加但庫存偏低下，後續恐出現供應吃緊情況，恐拉長零組件出貨以及交機時間。