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美歐合作 將宣布鋼鋁關稅年底前取消、波音空巴爭端7月有解 

鉅亨網編譯余曉惠
美歐合作 將宣布鋼鋁關稅年底前取消、波音空巴爭端7月有解   (圖:AFP)
美歐合作 將宣布鋼鋁關稅年底前取消、波音空巴爭端7月有解   (圖:AFP)
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彭博報導，美國總統拜登下周拜會歐盟領袖時，將承諾結束懸而未決的美歐貿易戰，將在年底前取消鋼鋁稅，免除川普時代價值 180 億美元的關稅戰，延燒 17 年的飛機補貼爭議也將找到解決方案。此外，美歐將在半導體方面合作，聯手抗衡中國。

美歐高峰會將在 15 日登場，根據彭博取得的結論草擬文件，雙方列出了彼此同意化解的歧異，包括 7 月 11 日之前為波音和空中巴士補貼爭議找到解決方案，雙方先前已經同意暫時擱置此一補貼。這是美歐雙方都檢視過的最新版本，儘管草案仍可能有變數。

美國也將在 12 月 1 日之前結束取消鋼鋁爭端衍生的關稅。美國 2018 年對歐盟課徵鋼鋁稅，歐盟也對自美國進口的哈雷重機、Levi’s 牛仔褲和波本威士忌等產品，課徵報復性關稅。

波音 (BA-US) 股價周二 (8 日) 由黑翻紅，收盤微漲。哈雷 (HOG-US) 勁揚 1.74%，Levi Strauss(LEVI-US) 大漲 2.95%。法國空中巴士股價下挫 0.74%。

德國外交部長 Heiko Maas 周二說：「我們應該把延續這麼久的爭議拋諸腦後。我們在一些議題上有進展：波音和空巴爭議相關的懲罰性關稅已經擱置，歐盟也暫停相應的措施。」

美歐還將宣布建立夥伴關係，強化兩地的半導體合作，並支持半導體設計和生產。根據雙方草擬中的聲明：「我們致力打造美歐合作，讓全球半導體供應鏈恢復平衡，並強化美歐各自的供給安全。」

半導體合作是美歐貿易和科技委員會 (Trade and Technology Council) 在數位議題合作底下的一環，該委員會設立目標之一正是「避免貿易科技壁壘」，底下並設有人工智慧 (AI)、出口管制、投資審查等工作小組。

(本文不開放合作媒體轉載)

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