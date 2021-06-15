【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周一市場靜待聯準會 (Fed) 利率會議，美債十年期殖利率揚升，科技股走強，在台股端午假期休市期間，美股四大指數漲多跌少，累計漲跌幅介於 - 0.21%~1.85% 之間，其中以那斯達克指數、費半指數表現較為強勢。

2. 上周五台股小幅向上開高，但市場追價意願較為平淡，資金主要聚焦航運、IC 設計、高爾夫球等族群，終場加權指數上漲 54.30 點、以 17,213.52 點作收，漲幅為 0.32%，成交金額為 4104.17 億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超 99 億元：外資買超 106.63 億元、投信賣超 1.81 億元、自營商賣超 5.82 億元

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：上周五指數呈價穩量平的整理格局，後續漲須量增、跌須量縮，方對多方有利。

（2）均線：5 日線 (約 17,100 點) 為信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

（3）技術指標：K 值向上走高，後續觀察能否順利向上黃金交叉。

4. 上周五櫃買指數由紅翻黑，追價力道保守，終場下跌 0.10%，收在 206.59 點，短線支撐為 5 日線 (約 204.1 點)。

5. 觀盤重點：目前加權指數就技術面上，已重返所有均線，雖有利信心回穩，但目前個股漲勢延續性仍較不足，我們認為後續可能呈現指數區間震盪、個股強弱分歧的局面，且因類股輪動快速、當沖盛行，建議盤中急拉之個股勿過度追高，後續選股方面，則可留意散裝航運、IC 設計、封測、伺服器、車用、運動風、高殖利率股。

6. 中美原油需求活絡，而美國擬維持對伊朗制裁政策、北半球進入夏季用油旺季，在原油價格走強下，可望為 6505 台塑化增添在途、庫存原料利益，而 1301 台塑在 PVC、EVA 等產品價量高檔支撐下，第二季本業獲利可望大幅超越首季 128 億元水準，續創新高紀錄。

7. 隨著美國疫苗施打普及率提高，各地逐步解封，消費者逐步把預算轉往觀光、旅行、娛樂活動，宅經濟降溫造成電視的需求正在放緩，市場研究機構 DSCC 指出，6 月電視面板價格漲勢出現放緩的跡象，預期第三季大尺寸面板價格漲勢來到尾聲，價格將持平，延續了超過一年的大尺寸面板漲勢可能將在第三季告終。

8. 新北市已連續二天單日新增確診數降至百例以下，衛福部長認為，國內近日病例確診可說是平穩並有往下趨勢，14 日苗栗電子廠新增七例，苗栗電子廠有四家都進行快篩，確診率有下降，但除非完成所有任務，指揮所才會撤退。此外，居家快篩已有二家業者審查通過，最快下周可望引進。

