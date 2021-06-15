〈台股盤前〉美科技股強彈 拉動電子族群重回主流

台股上周五終場收在 17213.52 點，溫和上漲 54.3 點，成交值 4077.68 億元，端午連假過後，美股科技股和半導體股表現偏強，法人看好，將有助電子族群持續維繫人氣上攻，預料 6 月下半月電子將逐漸重回盤面主流。不過，聯準會本周對升息的討論也將牽動市場敏感神經，處偏多震盪格局。

三大法人上周五呈現土洋對作，外資加碼 107 億元，呈現連 2 買，投信則賣超 1.01 億元，為連 3 賣，自營商也賣超 5.82 億元，合計在集中市場買超 99.8 億元。

儘管投信在集中市場連 3 賣，但在店頭市場呈現連 6 買，永豐投顧認為，隨著指數已至高檔，可留意中小個股投信作帳題材。

美股方面，四大指數僅道瓊收黑，小幅下跌 85.85 點或 0.25%，收 34393.75 點；反觀費城半導體指數上漲 45.28 點或 1.41%，收 3255.34 點；那斯達克指數上漲 104.72 點或 0.74%，收 14174.14 點；標普 500 指數上漲 7.71 點或 0.18%，收 4255.15 點。

其中，蘋果上漲近 2.5%，高通上漲 2%，美光上漲近 1.5%，而台股 ADR 中，台積電 ADR 上漲 2.32%，日月光 ADR 上漲 0.80%，而聯電 ADR 也漲 0.63%，法人看好有利本周電子股開局表現。

台灣央行周四將召開第二季理監事會，市場一般預期，利率將連 5 凍，維持在 1.125% 的歷史低點。

由於疫情帶動遠距商機，筆電需求熱絡，各品牌廠向組裝廠合力追料，包括惠普、宏碁、華碩等今年以來動作頻頻，成各品牌廠搶市占外的新戰場。

晶圓代工成熟製程供不應求盛況加劇，傳出第三季報價最高將上調 30%，遠高於市場預期的 15%，傳聯電、力積電價格漲勢最大，而台積電、世界也將因應市況調整。

同時，隨著晶圓代工成熟製程產能吃緊、IC 設計業也延續漲價，義隆、矽創、盛群等業者均傳出下季將再漲價 10%。

日本遊戲大廠任天堂明日將舉行 E3 發表會，市場盛傳，任天堂可能發表新一代遊戲主機，隨著宅商機持續發威，相關供應鏈可望受惠。

整體來看，統一投顧認為，本周聯準會將召開 FOMC 會議，市場將觀望其貨幣政策是否調整，預期指數維持區間震盪整理，而盤面上類股表現分化，建議選股不選市。