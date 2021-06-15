三星5G設備打入歐洲市場 獲英國Vodafone採用

《路透社》14 日 (週一) 報導，英國大型跨國電信公司伏德風集團 (Vodafone Group) 在國內所使用的 5G Open-RAN 設備方面，已正式選定南韓三星電子 (005930-KR) 做為系統供應商，三星的行動通訊設備業務將擴展到歐洲市場。

目前歐洲有許多家的通訊業者正在接洽三星，考慮由該公司取代中國華為在設備供應方面的地位。

兩家公司在 6 月 14 日當天宣布相關訊息，成交金額未公布。

另根據《日本經濟新聞》15 日 (週二) 報導，除了三星之外，日本 NEC(6701-JP) 及美國戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 等也被伏德風集團選為 5G 設備的供應商。NEC 的 5G 設備更是首度出口到日本之外的國際市場。

英國政府以國安風險為由、已經要求通訊業者們必須在 2027 年底之前，將中國華為的產品從英國國內的 5G 設備當中完全排除。而三星高層也在本 (6) 月時表示，該公司打算立足歐洲市場，維持通訊設備業務的成長。

科技產業分析機構 CCS Insight 的分析師 Richard Webb 對表示，「三星要追趕上愛立信或諾基亞的腳步，還有一大段的路途要走。不過三星從行動寬頻到固定式無線通訊、私人 5G 網路等，都具備豐富的 5G Open-RAN 產品線。有必要視之為強大的競爭對手。」

諾基亞、愛立信以及華為等，都在歐洲的通訊設備市場，擁有相當高市占率。不過三星在 2020 年 9 月，意外從美國大型電信業者 Verizon(VZ-US) 手中拿到 60 億美元規模的訂單。

另外，西班牙電信 (Telefonica)、法國的 Orange 也曾向路透社透露，已與三星就設備協商。