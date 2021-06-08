需求爆增 三星Display LCD面板供應延長至2022年

周二 (8 日) 日經報導指出，受到需求意外大增的影響，三星 Display 延後原本終止生產 LCD 面板的時程，在 2022 年底前都將持續供應 LCD 面板。

自去年 6 月以來，液晶面板的價格持續上漲，目前市場還不清楚面板報價最高點會在何時出現。根據了解，由於採購 LCD 面板出現困難，三星電子的電視業務部門要求三星 Display 維持 LCD 生產。

三星 Display 原本計劃去年停止 LCD 面板生產，但該公司現在可能會將 L8-2 產線延長營運至 2022 年。

三星 Display 另一條生產 LCD 面板的產線 L7-2 已於今年 3 月停產，產線設備 4 月初開始拆除。該條產線將會轉換成專門生產手機的 OLED 面板，以及用於電視的下一代面板。

三星在新冠疫情爆發初期並沒有意識到，隨著疫情爆發遠距商機將興起，對個人電腦的需求飆升。同時各國政府為解救疫情所導致的經濟下滑，放發現金的政策也帶起一波消費性電子的需求，如大尺吋電視等。全球面板供應減少，促使三星要求子公司延長生產 LCD 面板期限。

不過延長生產 LCD 面板的決定對三星 Display 來說是喜憂參半。喜的是因為需求激增和面板報價飆升令人驚喜。而三星 Display 已經完成老舊設備的折舊，因此可以通過持續使用這些設備來增加毛利，取得豐厚的獲利。

憂的方面則是晶片短缺的問題對於全球面板供應商均造成打擊，不論是在中國、韓國或台灣面板廠均面臨這個困境。即便三星集團有晶圓代工部門，但其主要將產能供應給高獲利的業務，如手機與汽車晶片，驅動 IC 相對毛利較差因此生產順位排在後段。所以三星 Display 要何向母公司要求足量的晶片供應將是一個重要議題。

