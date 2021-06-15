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全球房市熱點 浮現2008年來最大泡沫警訊

鉅亨網編譯余曉惠
全球房市熱點 浮現2008年來最大泡沫警訊 (圖:AFP)
全球房市熱點 浮現2008年來最大泡沫警訊 (圖:AFP)
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房地產房市泡沫紐西蘭加拿大瑞典南韓韓國美國低利率房價房貸打房

彭博編纂的指數顯示，全球房地產價格正在閃現 2008 年金融危機以來不曾出現的泡沫警訊，紐西蘭、加拿大和瑞典泡沫程度最高，英國、美國也高居前十。彭博指出，目前房市沒有崩盤跡象，較有可能走向冷卻，然而一旦借貸成本開始上升，房市仍將面臨重大考驗。

彭博以五項指標評估一國房地產市場的「泡沫排行」，指數愈高，房價修正的風險就愈高。例如，房價增幅顯示現在的上漲動能，而房價房租比、房價所得比，則可用來評估房價上漲的持久性。

彭博經濟學家 Niraj Shah 說：「全球房價漲到前所未見的高點，背後由多重因素組成，包括超低利率、前所未見的財政刺激、民眾在封鎖期間攢下大筆積蓄並等著花用、房屋供給有限，以及對全球經濟將復甦的預期心理。」

彭博房地產泡沫排行榜前三名為紐西蘭、加拿大、瑞典，挪威和英國居第四和第五，六到十名依序為丹麥、美國、比利時、奧地利、法國，南韓排第 19 名。數據顯示，大部分經濟合作發展組織 (OECD) 國家的指標都高於 2008 年之前的水準。

彭博房地產泡沫排行榜。左至右依序為排名、房價房租比、房價所得比、實質房價漲幅(%)、名目房價漲幅(%)，以及年度房貸增幅(%)。來源:Bloomberg
彭博房地產泡沫排行榜。左至右依序為排名、房價房租比、房價所得比、實質房價漲幅 (%)、名目房價漲幅 (%)，以及年度房貸增幅 (%)。來源: Bloomberg

Shah 指出，泡沫警訊還沒走到明顯會觸發危機的地步，因為借貸標準比過去嚴苛得多，而且多國採取某種程度的房市調控政策，代表房市比較有可能冷卻，不至於崩盤。

但 Shah 仍警告，對於對多國房價同時處於榮景需要保持警戒，一旦借貸成本上漲，房市和確保金融穩定的措施將面臨重大考驗。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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