Canaccord 分析師：下調特斯拉目標價至812 美元

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在上週開始了 Model S Plaid 的交車，受到市場關注。不過，Canaccord Genuity 分析師 Jed Dorsheimer 仍下調了特斯拉的目標價，理由是新電池技術的進展延遲。儘管如此，特斯拉的股價未受影響，仍維持上漲的走勢。

由於電池技術進展延遲，Dorsheimer 維持了對特斯拉「買入」的評級，但將目標價從 974 美元下調至 812 美元，距離週一的收盤價 617.69 美元約有 31% 的上漲空間。

特斯拉在上週推出了 Model S Plaid，執行長馬斯克表示，這是特斯拉有史以來製造出速度最快的電動車。Model S Plaid 售價約為 13 萬美元，且每次充電續航里程為 400 英里，最快為每小時 200 英里，2 秒內就能從 0 加速至 60 英里。

特斯拉上周交付首批 Model S Plaid 車型 25 輛，未來預估將增加至每周幾百輛，下一季每周能交付 1,000 輛。

Dorsheimer 指出，特斯拉原先計畫要推出 Plaid 以及 Plaid + 車型，Plaid + 將成為第一個採用全新 4680 電池組的車型。特斯拉在去年發表 Plaid+，該車款行駛里程可達到 520 英里 (約 836 公里)，是特斯拉最高階車款。然而，特斯拉近日取消了 Plaid+ 的發布，宣稱新型號的 Plaid 已經足夠滿足消費者需求。

Dorsheimer 認為，該公司取消 Plaid + 推出，表明新電池組尚未準備好投入生產，旗下 Powerwall 等儲能產品的電池產能限制仍然存在。

特斯拉 4 月全球市場市佔率已從 3 月份的 29% 降至 11%，5 月特斯拉中國訂單月增率更是接近腰斬，與此同時，近期特斯拉還安全事故不斷、德國工廠推進工作也屢次受挫。有新能源市場的業內人士表示，近期特斯拉銷售數據的確出現下滑，但更長期的趨勢仍有待觀察。