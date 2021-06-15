〈美股盤前要聞〉美將公布5月零售數據 美股期貨小漲

投資者關注美國 Fed 利率會議，及零售銷售等經濟數據。美國 10 年期公債殖利率落至 1.492%。美股期貨週二 (15 日) 小漲，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

1. 美國消費者預期未來三年通膨率達 3.6%

美國經濟展開疫情後的復甦之際，紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，美國消費者對未來三年通膨的預期攀升到 3.6%，達到八年高點，對未來一年的通膨預期也繼續上揚。

紐約聯準銀周一 (14 日) 公布，美國消費者 5 月對中期 (未來三年) 通膨率的預估值中位數，從 4 月的 3.1% 上升到 3.6%，是 2013 年 8 月來最高。此外，短期 (未來一年) 通膨率從 4 月調查的 3.4% 衝上 4%，再寫紀錄。

通膨鷹派主張，高於預期的通膨預期已經轉移為定價行為。但鴿派認為中期通膨率相較短期通膨率僅小幅上揚，代表目前的價格上漲是疫情消退、經濟重啟之下的產物，為暫時性現象。

2. 彭博：歐盟、美國已就終結波音與空巴貿易爭端達成協議

據《彭博》報導，歐盟官員表示，美國與歐盟已經就終結長達 17 年的空中巴士和波音 (BA-US) 飛機補貼爭端達成一致，此前雙方已因這一爭端，決定對各自 115 億美元的出口產品加徵關稅。

據知情官員指出，歐盟執委會周一 (14 日) 晚間與成員國討論了相關協議，以便在歐盟美國布魯塞爾峰會前，就此達成共識。

至巴黎時間上午 9:57，空巴股價漲 1.4%，年內累計漲幅擴大到 27%。波音盤前漲 0.56%，年初至今漲約 15%。

3. Novavax 稱疫苗有效性達 90%

美國生技公司 Novavax(NVAX-US) 周一 (14 日) 宣布，旗下新冠疫苗整體保護力達 90.4%，對於中度和重度症狀的保護力為 100%，計畫今年第 3 季向美國食品監督管理局 (FDA) 申請使用授權。

研發總裁 Gregory Glenn 表示，三期臨床試驗結果證實，新冠疫苗「NVX-CoV2373」耐受性和安全性的結果相當振奮人心，數據顯示出一致且高水準的效果。

此外，試驗結果還發現，隨著病毒基因持續演化，Novavax 疫苗仍具有相當的預防能力，對於部分變種病毒的保護力達 93%。

4. 美光也將擴大日本半導體投資 威脅三星、海力士

南韓媒體 BusinessKorea 報導，台積電 (2330-TW) 決定在日本設立半導體廠之後，美光 (MU-US) 也表示有意擴大日本投資，尤其是開發 5 奈米 DRAM 技術，正在威脅南韓三星電子和 SK 海力士的生產優勢。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 近日接受日經新聞採訪時表示，願意和日本政府合作強化日本半導體供應鏈，將擴大投資，與日本設備和材料廠合作，並特別提到願意和日本企業合作開發第五代 DRAM 技術。

美光是全球第三大 DRAM 製造商，該公司 6 月初宣布，已經開始量產第四代 10 奈米級製程 DRAM，獨步全球。

5. 美國運通 CEO：美旅遊、餐飲支出幾乎恢復至疫情前水準

美國運通 (AXP-US) 執行長 Steve Squeri 周一 (14 日) 表示，隨著美國逐漸重啟和旅行需求回升，美國民眾的信用額度使用正在增加，旅行與餐飲需求幾乎已完全復甦。

美國運通表示，受到疫情衝擊後，國內旅遊預訂量因防疫措施鬆綁已幾乎完全恢復，Squeri 說：「當我們查看旅遊消費數據時，我們 5 月使用信用卡的旅遊預訂量是 2019 年 5 月的 95%。」

Squeri 確信，從觀光旅遊的角度來看，今年年底美國將實現全面的消費復甦，整體而言，全球年底也望恢復至疫情前的 80% 左右。