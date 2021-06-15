陽明史無前例1個月內喊漲三次 7月中起加收GRI

陽明 (2609-TW) 5 月下旬連續 2 次調漲自 7 月 1 日起加收的綜合費率上漲附加費 (GRI) 後，最新喊出，7 月 15 日將再加收 GRI，等於是史無前例 1 個月內喊漲三次。

陽明不僅於 7 月 1 日起加收 GRI，最新消息是又對客戶發通知，從 7 月 15 日再度調漲遠東 - 美國 GRI，遠東 - 美西、遠東 - 美東和加拿大，每 TEU (標準 20 呎櫃) 加收 900 美元，每 FEU(標準 40 呎櫃) 加收 1000 美元。

而採 IPI 和 MLB 運輸方式的遠東 - 美國，遠東 - 美西、遠東 - 美東及加拿大，每 TEU 更加收 1800 美元，每 FEU 則加收 2000 美元。

事實上，貨櫃三雄均從 6 月開始加收旺季附加費，長榮 (2603-TW) 日前已發出通知給客戶，預計 7 月 15 日加收 GRI 從美國及波多黎各到亞洲的回程 GRI。

同時，地中海航運 (MSC) 從 7 月 1 日喊漲，赫伯羅特也在 6 月 1 日、6 月 15 日各漲一次，顯然全球航運市場仍持續颳起漲價風尚未平息，旺季更旺的行情可期。