彭博：歐盟、美國已就終結波音與空巴貿易爭端達成協議

據《彭博》報導，歐盟官員表示，美國與歐盟已經就終結長達 17 年的空中巴士和波音 (BA-US) 飛機補貼爭端達成一致，此前雙方已因這一爭端，決定對各自 115 億美元的出口產品加徵關稅。

據知情官員指出，歐盟執委會周一 (14 日) 晚間與成員國討論了相關協議，以便在歐盟美國布魯塞爾峰會前，就此達成共識。

至巴黎時間上午 9:57，空巴股價漲 1.4%，年內累計漲幅擴大到 27%。波音盤前漲 0.56%，年初至今漲約 15%。

這一協議代表著雙方有意結束川普時代開啟的關稅戰，並一定程度上，來自於現實的情況。意即布魯塞爾和華盛頓決策者意識到，航太製造商中國商飛，在獲得國家力量全力支持下，可能在 2020 年代末期，成為全球飛機製造領域的合法競爭對手。

這場爭端可以追溯到 2004 年，當時美國就歐盟成員國支持空中巴士開發商用飛機，向 WTO 提起訴訟。歐盟提出的一個平行案例認為，波音公司受益於美國的補貼，以及太空和軍事合約。

爭端在川普政府時代升級，但隨後談判人員努力達成協議，在今年 3 月初先暫停了課稅行動。

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