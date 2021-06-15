鉅亨美股雷達：特斯拉4680電池傳投產利空、微軟靜待Windows 11發表

盤前重要看點：

美國聯準會 (Fed) 本週將舉行利率會議，市場關注 Fed 對於通膨、勞動力市場的看法，是否改變後續的政策走向。

即使美國 5 月消費物價指數 (CPI) 創下自 2008 年以來的新高水平，但市場普遍預計 Fed 仍不會採取任何行動，預期 Fed 仍將維持現行的零利率政策與 QE 不變。

另外，美、俄目前在金融市場的衝擊快速加劇，近日美國對俄羅斯的新一輪金融制裁正式生效。

美國白宮宣布，自 6 月 14 日起，美國企業被禁止購買首次發行的俄羅斯公債，以歐元計價發行的俄羅斯國債也被納入了禁止買入的範圍，一度被稱為金融市場「威力最大」的懲罰措施。

俄羅斯的反擊也不手軟，俄羅斯財政部已宣布，將在未來一個月內改變國家財富基金的結構，將美元的份額減少到零，同時俄羅斯幾乎完全清空了美國長期公債。

雙方在金融市場的這一輪較量的時點非常敏感，因 6 月 16 日美國總統拜登將與俄羅斯總統普丁在瑞士舉行美、俄領導人峰會，市場預期，這場會晤將是一場最激烈的政治博弈。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 85.85 點，或 0.25%，收 34,393.75 點。

S&P 500 指數上漲 7.71 點，或 0.18%，收 4,255.15 點。

那斯達克指數上漲 104.72 點，或 0.74%，收 14,174.14 點。

費城半導體指數上漲 45.28 點，或 1.41%，收 3,255.34 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月 PPI 年增率，市場預期 6.2%，前值為 6.2%。

美國 5 月 PPI 月增率，市場預期 0.4%，前值為 0.6%。

美國 5 月核心 PPI 年增率，市場預期 4.8%，前值為 4.1%。

美國 5 月核心 PPI 月增率，市場預期 0.5%，前值為 0.7%。

美國 5 月零售銷售年增率，市場無預期值，前值為 51.2%。

美國 5 月零售銷售月增率，市場預期 -0.4%，前值為 0.0%。

美國 6 月紐約 Fed 製造業指數，市場預期為 22.0，前值為 24.3。

重要個股動態：

1. 百度 (bidu-US)

資料顯示，截至 2021 年第一季度底，有 89 家對沖基金持有百度股票，比上一季增加 75%，此前這一數據的最高紀錄是 72 家，這意味著當前看多百度的對沖基金數量處於有史以來高位。

截至 2020 年 12 月底，在 Insider Monkey 追蹤的對沖基金中，有 51 家持有百度股票，上年同期有 49 家對沖基金持有百度股票。

截至今年 3 月底，ARK Investment Management 是持有百度股票最多的對沖基金，持有價值 11.155 億美元的百度股票；其次是 Renaissance Technologies，持有價值 6.972 億美元的百度股票，D E Shaw、Citadel Investment Group 和 Ariel Investments 也位居持有百度股票最多的對沖基金之列。

BIDU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

微軟股價的下一個股價利多可能是 6 月 24 日的 Windows 發表會，雖然目前外界尚不清楚微軟屆時將會發布的產品，但分析師認為微軟將會發布 Windows 11。

Rosenblatt Securities 分析師 John McPeake 日前發表研究報告表示，鑑於 Windows 占微軟營收高達 26%、每股盈餘 (EPS) 28%，故下週的發布會十分重要。

據目前市場消息傳出，Windows 11 將包含經過更新的用戶界面和設計，與微軟雲端服務的融合可能得到進一步強化。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

投資機構 Canaccord 分析師 Jonathan Dorsheimer 週一 (14 日) 將特斯拉目標股價自每股 974 美元下調 162 美元至每股 812 美元，下調幅度高達 17%，不過依舊維持對特斯拉股票的買進評等。

雖然依舊看好特斯拉，但 Jonathan Dorsheimer 對特斯拉的新電池設計存在擔憂，尤其是 4680 電池。

Jonathan Dorsheimer 在研報中寫道：「目前市場傳出 Plaid+ 將採用 4680 電池設計的首款車型被取消，這向我們發出了一個信號，就是新電池尚不具備投產條件，且其他 Powerwall 等儲能產品的電池容量限制依舊存在。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 京東 (JD-US)

資料顯示，截至 2021 年第一季底，有 75 家對沖基金持有京東股票，先前此一數據的高點是 90 家，而截至 2020 年第四季底，有 89 家對沖基金持有京東股票。

75 家對沖基金持有京東股票，比上一季減少 16%。

老虎環球管理基金持有價值 43.557 億美元京東股票，占到其管理資產總額的 10%，是京東第一大對沖基金股東；其次是 GQG Partners，持有價值 16.486 億美元京東股票，佔比為 6 %。