歐股績效超車美股6年首見 「新債王」罕見由空翻多

美股是最近幾年全球最亮麗的股市，標普 500 已經連續五年績效領先歐股，創史上最長連勝紀錄，但今年 1 月以來，標普 500 每個月都落後道瓊歐洲 Stoxx 600 指數，美股跑贏歐股的走勢或許即將告終。

彭博報導，「美國優先交易」(America-First trade) 是近年主流，先有科技股成為疫情期間的寵兒，讓美股大放異彩，接著美國成為率先大規模接種疫苗的國家，帶動美國經濟重啟並延續美股漲勢。

雖然標普 500 指數上周再度刷新歷史紀錄，但隨著歐洲經濟也即將步上疫後重啟之路，今年來歐股表現更亮眼。投資人紛紛把資金投入疫情期間飽受打擊的價值股和周期股，同時歐洲央行 (ECB) 矢言繼續保持寬鬆以拉抬經濟，為歐股提供支撐。

相較之下，美股今年表現沒有去年突出，且正面臨企業稅調升和聯準會 (Fed) 寬鬆退場的可能性。

標普 500 指數相較於 Stoxx 歐洲 600 指數的表現。來源: Bloomberg

彭博的數據也顯示，過去三個月以來，歐股 ETF 吸引資金流入的速度是 2017 年以來最快，反觀流入美股 ETF 的資金停滯不前。

彭博首席股票分析師 Gina Martin Adams 說：「歐股和美股的此消彼長，呼應美國復甦已經走到頂峰的說法。美股相當昂貴，必須對抗炙熱的通膨、即將緩緩到來的政策轉向，接下來企業預估獲利成長可能落後。」

數據顯示，美國經濟驚奇指數上個月一度落入負值，而歐盟的驚奇指數仍保持在高檔，加上美國通膨數據遠超過分析師預期，市場擔心如果物價壓力遲遲不消退，Fed 可能被迫收緊政策。

此外，美股組成中，景氣循環類股占比相對較低，但這些是經濟復甦階段的受惠股。標普 500 指數中，大宗商品製造商和銀行類股占 17%，但 Stoxx 歐洲 600 指數當中，有將近 30% 屬於這類重啟概念股。

景氣循環類股的比率，影響了歐股和美股的企業預估獲利成長。彭博分析師預估，今年標普 500 成分股企業獲利將成長 35%，而 Stoxx 歐洲 600 成分股企業獲利預估將成長 46%。而且從本益比來看，標普 500 指數昂貴得多，溢價約 25%。

新債王對歐股由空轉多

一些原本看空歐股的專家開始改變看法，被譽為「新債券天王」的雙線資本創辦人岡拉克 (Jefferey Gundlach) 本月初說，這是他 12 年來首次看多歐股，並認為標普 500 過去十年領先全球股市的優勢快要終結。

資金流象顯示，上周美股資金流出近 50 億美元，歐股則連續 10 周有資金流入。

高盛 Zach Pandl 等策略師表示，資金配置在歐股的比重仍低，未來幾個月可能有更多資金流入

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