我國淨資產達1.37兆美元續創新高 穩居全球第5大淨債權國

台灣央行今 (15) 日公布去年底國際投資部位，我國淨資產持達 1 兆 3714 億美元，年增 232.5 億美元或 1.7%，再創歷史新高，續為全球第 5 大淨債權國，名次不變。

央行說明，至去年底我國對外資產總額達 2 兆 4920 億美元，年增 2361.5 億美元，增幅 10.5%，反映國內保險公司持有國外債券增加，其中，除央行持有準備資產增加 10.8%，對外證券投資共 1 兆 1269 億美元，年增 1332 億美元，增幅 13.4%。

而對外負債為 1 兆 1206 億美元，年增 2129 億美元，也創下新高；央行說明，去年外資雖然減少持股，但對外負債仍創高反映市值增加，去年 MSCI 台股指數上漲 37.2%，使外資來台證券投資年增 1818.7 億美元或 36.5% 至 6796.4 億美元。

由於去年底我國對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資淨資產部位達 1 兆 3714 億美元，整體來看，主要是反映國人持有海外投資部位增持和價格上漲因素。

央行強調，去年不光是股市多頭，債券殖利率或是信用利差往下走，也反映在債券價格往上走，股債同漲，使全球國際投資部位前 10 大國家均增加。

另外，去年國際投資部位前 4 名國家依序為日本 3 兆 7210 億美元、德國 3 兆 1280 億美元，香港 2 兆 1528 億美元，以及中國 2 兆 1503 億美元。

而美國持續蟬聯全球國際投資部位淨負債最高的國家，去年對外債務續創新高達 14 兆 921 億美元。