5月我外匯存底連2增 央行外匯局：資金移動平衡

台灣央行今 (4) 日公布我國 5 月底外匯存底為 5429.78 億美元，較上月底續增 18.68 億美元，為連 2 升，反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣對美元的匯率變動，央行外匯局長蔡烱民指出，5 月整體資金移動還算是平衡。

5 月外匯存底受主要貨幣兌美的匯率變動影響，其中，美元指數走跌 1.59%，反觀歐元升值 1.72%，人民幣升值 1.74%，英鎊升值 2.82%，澳幣升值 0.23%，僅日圓偏弱貶值 0.2%。。

央行統計，5 月外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 7154 億美元，較上月下滑 118 億美元，約當外匯存底 132%，也較上月下滑 2 個百分點，蔡烱民說明，此主要是因股市價格因素變動所致，變化不大。

蔡烱民認為，5 月整體資金移動還算是平衡，國內投信和壽險公司部分資金匯出，而外資雖盈餘匯出約 22 億美元，合計仍匯入約 9.9 億美元，整體匯市升貶幅波動不大，央行無明顯的調節。

另外，觀察各國外匯存底多轉為上升，中國最新統計至 4 月底來到 3.1982 兆美元，日本來到 1.2952 兆美元，瑞士首度破兆美元，來到 1.0043 兆美元，而印度為 5485 億美元，持續超越我國，俄國為 4474 億美元，沙烏地阿拉伯來到 4284 億美元，至於韓國，最新公布 5 月底外匯存底為 4435 億美元，香港則為 4728 億美元。