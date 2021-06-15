日經：美國點名台日韓供應商 與中國同列供應鏈國安風險

《日經亞洲》(Nikkei Asia) 周二 (15 日) 引述一份報告指出，美國政府將台灣、日本和南韓技術供應商，與中國一同列為美國國安的「危險性風險」(dangerous risks)，重申產業集中和地緣政治風險，對美國供應鏈帶來的巨大威脅。

美國在 6 月 8 日發布一份 250 頁的報告，講述半導體、電池技術、製藥和礦產四大關鍵供應鏈的脆弱性，儘管報告中多數內容均針對中國，但也表達美國政府對於台灣在內亞洲供應商的擔憂。

一位台灣晶片產業高層表示，拜登政府在報告中提及許多新的投資機會，也將其對台灣等亞洲盟國的擔憂，標示為美國的關鍵弱點，這是在川普執政時期從未見到的，這代表亞洲所有晶片供應商可能需要重新思考未來的長期戰略。

日經報導指出，台灣與日本在上述報告中被提及的次數超過 80 次，中國或中國人也出現超過 500 次。美國政府擔憂，既使是輕微的衝突和禁運措施，台海緊張局勢都可能對美國造成重大干擾，並對美國供應鏈的彈性構成長期影響。

此外，美國也針對日本在光刻膠等半導體原料，以及韓國晶片商在記憶體晶片市場的領先地位表達擔憂。

貝恩諮詢 (Bain) 專事科技、製造業和晶片產業的公司合夥人 Peter Hanbury 表示，半導體產業集中在東亞地區的問題，恐對國家安全造成威脅，並有干擾他國獲取關鍵技術的疑慮，部分國家可利用這點來對抗其他國家。

Hanbury 還指出，產業過於集中可能帶來乾旱、水災、地震以及罷工等經營風險，白宮也在上述報告中提到台灣水情供應不穩的問題。

「過去幾十年內，美國政府對市場採取不干涉的態度，某種程度上導致科技製造業流向東方，如今我們可能觀察到，美國正在提升其在該產業的政治影響力，重新取得控制權，這可能促使製造業再次回流西方。」一位供應鏈高層稱道。