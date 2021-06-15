業者因疫情自主停業 勞動部：仍須給付勞工薪資

全國疫情三級警戒，特定場所強制關閉，勞動部今 (15) 日說明，停業期間的工資可由勞雇雙方協商約定，如要求員工幫忙清消、整理，也要支薪；至於有部分業者自主停業，根據勞基法規定，仍須依照原約定的工資給付勞工。

勞動部指出，事業單位如因指揮中心或地方政府宣布特定場所關閉而停業，因停工原因不可歸責於勞雇任一方，停業期間的工資可由勞雇雙方協商約定。

不過，雇主如果在停業期間，請勞工協助消毒或內部整理工作，仍應照給工資。該期間如遇原約定的例假及休息日或休假日，依勞基法第 39 條規定，工資應由雇主照給。

此外，非屬指揮中心或經地方政府要求停業的特定場所，有部分雇主自主停業，近來也引發許多勞資爭議，勞動部表示，自主停業期間仍要依照原約定的工資給付勞工。

勞動部建議，企業可採彈性上下班、分流上班機制，或使勞工遠距工作，讓勞雇雙方受疫情影響的衝擊降至最低。部分事業單位如只需保留部分人力辦公，在兼顧內部管理之公平原則下，可採輪流出勤方式，進行內部人力調整。

然而，雇主採行各項措施，如有涉及勞動條件的變更或調整，應與勞工協商合意後才能實施，不得強迫勞工請 (休) 假、片面變更勞工工作時間或減少工資。