北市府釋職缺搶救失業勞工 上工滿3個月加碼給2萬元

國內疫情嚴峻，失業人口急遽上升，北市府今 (10) 日推出勞工紓困方案，針對失業及停業勞工、打工族群與大學應屆畢業生市民，邀集 100 家企業，提供逾 5000 個工作機會，勞工上工滿 3 個月，北市府就加碼給 2 萬元，同時提供企業即時進用獎勵，最高 1.5 萬元。

台北市長柯文哲表示，「千人上工加 2 萬就業專案」有超過 100 家企業響應，提供逾 5000 個工作機會，勞工就業後，除企業發給薪資外，任職滿 3 個月，北市府再加碼給予勞工「防疫就業加給」最高 2 萬元。

勞動局長陳信瑜補充說明，勞工就業滿 3 個月後，除原有薪酬外，可再向台北市就業服務處請領加給 2 萬元，就業 2 個月未滿 3 個月，則可請領 8000 元。

在企業補助上，凡向就服處台北人力銀行登記參與求才計畫，並在 8 月 15 日前完成僱用勞工的企業，分別給予一般失業者、中高齡及高齡失業者即時進用獎勵金或僱用獎助。

陳信瑜表示，企業僱用按月計酬全職工作者，最高可請領 3 個月補助 1 萬 5000 元；僱用年滿 45 歲至 65 歲中高齡失業者及逾 65 歲高齡失業者，依年齡區分每人每月發給 1.3 萬元或 1.5 萬元，最長補助 12 個月。

柯文哲指出，此波受疫情影響的缺工產業，包含民生產業、運輸物流業、製造業、批發零售業及外送平台與電商等，提供最多工作機會數的是製造業，包括景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、大毅 (2478-TW) 等 19 家上市公司。資通訊業有亞太電 (3682-TW)、雄獅資訊科技等 11 家。為防疫考量，參與企業也實施居家辦公、人員分流因應措施。

民生物流業方面，則有全聯、全家便利商店、嘉里大榮物流 (2608-TW) 等 19 家企業參與；餐飲業有王品餐飲 (2727-TW)、路易莎、鼎泰豐等 24 企業參與。