不畏疫情嚴峻 境外資金申請匯回突破百億元 搶搭專法落日末班車

不受國內疫情升溫衝擊，境外資金申請匯回金額再度突破百億元，根據財政部統計，5 月 15 日到 6 月 14 日，單月申請匯回金額再度突破百億元來到 130 億元，累計申請匯回金額已達 2614 億元。

《境外資金匯回專法》即將在 8 月 14 日落日，搶搭專法落日末班車，吸引資金再度回流台灣，統計從 5 月 15 日到 6 月 14 日，一個月內申請匯回金額規模就多達 130 億元，累計申請匯回金額已達 2614 億元。

財政部今 (15) 日公布最新境外資金匯回統計，截至 6 月 14 日為止，申請匯回件數共 1249 件、金額規模合計 2614 億元，其中已有 1149 件共 2420 億元，已經通過核准並實際匯回台灣。

為鼓勵海外資金回流台灣並進行實際投資，《境外資金匯回專法》自 2019 年 8 月 15 日上路，明訂兩年後落日，其中首年匯回資金稅率僅 8%，第二年稅率提高為 10%，如進行實質投資，稅率可再減半分別降至 4% 與 5%。

為搶搭第一年的租稅優惠，根據財政部觀察，去 (2020) 年 8 月 14 日實施屆滿一年當天，一口氣湧入 57 件申請匯回案件，申請匯回資金約 90 億元。

根據統計，專法實施首年共有 1022 件申請匯回，金額突破 2000 億元關卡，優於先前預期低推估 1300 億元目標。

但隨著第二年稅率提高，使得資金匯回似有放緩跡象，不如第一年熱絡，如今隨著專法落日倒數三個月，儘管國內疫情嚴峻時期，但仍吸引不少搶搭租稅優惠末班車的資金申請匯回。