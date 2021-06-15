美5月零售銷售月減1.3% 降幅超出預期

美國商務部周二 (15 日) 公布 5 月零售銷售較上月下滑 1.3%，降幅高於市場預期。然而，有跡象顯示，隨著經濟重啟，消費支出趨勢正在從商品轉向服務。

最新數據顯示，美國 5 月零售銷售月減 1.3%，市場預期為月減 0.7%，前值自 0% 上修至月增 0.9%。5 月零售銷售年增 28.1%，前值為年增 53.4%。

美國零售銷售月增率 (圖：Zerohedge)

疫情期間，居家上班和遠距學習成為新常態，消費者需求多半著重在電子產品和汽車，且在大規模財政刺激之下，家庭儲蓄提升也幫助支撐其他商品需求，使去年的零售銷售額遠高於疫情前水平。

然而，隨著半數以上的美國民眾已接種疫苗，旅遊、外出用餐以及娛樂需求逐步回升，消費趨勢也自原先的商品逐步轉向服務。

觀察各支出項目，5 月以建材銷售降幅最大，月減 5.9%，受全球晶片缺貨影響，汽車和零件銷售也下滑 3.7%，家具、電子產品和建材銷售均呈現下滑。

作為零售銷售類別中唯一的服務項目，餐廳和酒吧銷售在 5 月增長 1.8%，且較去年 5 月大增 70.6%。

排除食品、汽車經銷、建材和加油站等波動較大因素後，用來計算 GDP 的控制組零售銷售額月減 0.7%，預期為月減 0.5%，前值自月減 1.5%，上修至月減 0.4%。