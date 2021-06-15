視訊投保時代來了 國泰人壽獲准首家試辦遠距業務

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (15) 日宣布，通過金管會保險局核准試辦全新遠距服務，打造國泰 CVX 平台 (Cathay Vision Experience)，結合「國泰上上簽」(Cathay FinTouch) 電子簽名技術，完整提供客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗，也是目前業界唯一真正做到「零接觸、零落地、零紙本」的遠距保險服務業者，讓投保只需動動手指就能輕鬆完成。

新冠疫情在 5 月中急轉直下，為了讓投保零接觸，金管會在 5/25 開放壽險業的親晤親簽可以透過遠距視訊錄音錄影完成，國泰人壽也在第一時間上線，並持續迭代優化，上線三週以來，已有超過 8000 件新契約透過遠距完成投保，為業界最多案件。

但國泰人壽也注意到遠距服務仍有影像檔案上傳、有些紙本需要印出等痛點，需透過法令允許才能更符合使用者體驗，為此國壽搶先業界，推出了新一代「國泰 CVX 平台」。

國泰人壽說明，有別於原先「暫免親晤親簽」的暫行遠距保險服務，新一代的遠距投保，在試辦期間，民眾只要一台手機透過國泰人壽 App 結合視訊連結，就能在 App 上直接檢視要保文件，以電子簽名技術完成簽署，不用額外傳送電子檔更無須列印紙本文件。

國泰人壽進一步指出，在國泰人壽的視訊環境下辦理業務，影像資訊自動加密回傳，與過去最大的不同就在於資料不落地，保戶無須擔心個資安全問題，業務員後續也不用上傳眾多文件及影像檔案，讓客戶零接觸、零落地、零紙本就能完成投保。

國泰人壽總經理劉上旗表示，本次申請試辦的初衷，除了考量疫情對於保險業界業務推展的衝擊，也是站在民眾角度來思考，提供一個更智能化、人性化的解決方案，也希望在數位時代趨勢下，為整體業界開拓一條更創新、彈性的保險新興業務，這次的試辦業務國泰 CVX 平台涵蓋的不只是遠距投保，還包括了遠距保全及保費與理賠，全方位的遠距服務，期待在試辦之後提供給民眾最好的服務體驗。