〈觀察〉視訊賣保單取代親簽親晤 潛藏走回紙本老路惹爭議

新冠疫情不斷延燒，為避免保險業務員銷售保單時的親簽親晤須與人接觸，金管會日前做出重大決定，開放業務員可暫時改採視訊賣保單，視訊固然可取代親晤，但金管會所提出的親簽配套措施，卻潛藏著走回紙本的老路，備受業者質疑，保險局應該趁此疫情肆虐之際，加速推動遠距投保。

疫情嚴峻，金管會保險局開放遠距親晤與親簽，但因為親簽指業務員要親眼看到要保人與被保險人在要保書等相關文件上簽名，實際作業上有其困難處。

根據金管會所提的配套措施是「客戶要出示身分證明文件、聲明書 (內含同意辦理該業務、本暫行措施及投保各項文件為親簽) 並錄下簽署聲明書的簽名動作確認是其親簽。」

也就是說，保戶如果要投保，就要印出聲明書等投保文件，還要自己錄影拍下自己簽名的影像。

不僅如此，簽完投保文件、錄完影後，保戶還要透過電子郵件寄送、拍照或掃描上傳、傳真，將簽好的文件先行回傳保險公司。

光是這一連串的動作，就讓壽險業者大喊「很難辦到、對保戶來說太麻煩了」，因為要保書內含保單條款，一般都高達數十頁，很多地方需要簽名，姑且不論「擾民程度」，簽名是否疏漏就是疑慮了，預期會影響保戶投保意願。

而且壽險業近年努力推動行動投保，透過大數據資料管理，對於已建檔及既有客戶資料均可直接帶入系統，業務員只要攜帶一台平板電腦，保戶直接在平板電腦上簽名，即可輕鬆完成投保。

然而疫情期間的暫行措施，視訊時要印出紙本簽名再回傳，等於又走回紙本老路，也是業者質疑的重點。

趁此後疫情時代，主管機關應盡速推動遠距投保，讓保險公司提供免紙張、免手寫、免面對面接觸的服務，客戶就可填寫資料，一切的親晤親簽透過科技達成並上傳，是時候讓危機化為轉機，透過保險科技讓遠距投保成為新常態了。