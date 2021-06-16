〈美股盤後〉美歐關稅戰休兵5年 標普連三紅止步

週二 (15 日) 美國聯準會開始為期兩天的貨幣政策會議，美國上月零售銷售數據弱於預期，美債殖利率微跌，美元上升，房地產和科技股板塊拖累下，標普指數自昨日歷史高點回落，終止連續 3 個交易日漲勢。

週二 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5096 億美元，較前一日下滑 740 億美元，為 4 月 1 日以來最大單日降幅。

根據 Dealogic 數據，距離今年年底還有 6 個多月的時間，美國首度公開發行 (IPO) 籌資規模達到 1710 億美元，已超越 2020 年創紀錄的 1680 億美元，美國 IPO 市場持續火熱。

美國白宮表示，美國總統拜登計畫在未來 7 至 10 天評估基礎建設談判情況。

地緣政治消息方面，美國和歐盟於週二的美歐峰會上就波音和空中巴士飛機補貼問題達成休戰協議，最終協議將於 7 月 11 日前推出，有效期為 5 年，雙方將暫停互徵報復性關稅。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩說，這項突破為美歐關係開啟新篇章。美國貿易代表戴琪稱，美歐終於團結起來，共同對抗中國威脅。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.76 億例，死亡數突破 380 萬例，美國累計確診超過 3347 萬例，累計死亡數超過 59.9 萬。印度累計確診超過 2951 萬例，巴西累計確診 1741 萬例。

美國新冠疫情迎來一個嚴峻里程碑，累計死亡數已超過 60 萬大關，同時，紐約州宣布正式解封，因為該州 70% 成人至少接種一劑新冠疫苗。

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 94.42 點，或 0.27%，收 34,299.33 點。

標普 500 指數下跌 8.56 點，或 0.20%，收 4,246.59 點。

那斯達克指數下跌 101.29 點，或 0.71%，收 14,072.86 點。

費城半導體指數下跌 29.36 點，或 0.90%，收 3,225.98 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，能源、工業和公用事業領漲，房地產、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.64%；臉書 (FB-US) 跌 0.01%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.02%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。

道瓊成分股多收低。Salesforce (CRM-US) 下跌 1.49%；高盛 (GS-US) 跌 0.43%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.52%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.21%；波音 (BA-US) 漲 0.61%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.89%。

費半成分股表現不佳。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.34%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.28%；美光 (MU-US) 上漲 2.10%；AMD (AMD-US) 下跌 1.32%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.28%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.26%。

台股 ADR 僅聯電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.05%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.97% 至每股 599.36 美元。Canaccord 分析師 Jed Dorsheimer 週一因電池技術進展延遲下調特斯拉目標價，從每股 974 美元降至 812 美元。

MicroStrategy (MSTR-US) 大漲 5.36% 至每股 630.54 美元。MicroStrategy 週一宣布將使用私募發售所得的 4.88 億美元購買比特幣，還可能出售高達 10 億美元的股票購買更多比特幣。

MicroStrategy 週一宣布可能出售高達 10 億美元的股票購買更多比特幣 (圖片：AFP)

美國與歐盟週二宣布結束長達 17 年的波音與空巴飛機補貼爭端，波音 (BA-US) 漲 0.61% 至每股 246.54 美元。

在油價走升和美國銀行重申對埃克森美孚的「買入」評級後，埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.64% 至每股 64.33 美元。

DraftKings (DKNG-US) 週二下跌 4.17% 至每股 48.51 美元。做空機構 Hindenburg Research 對體育娛樂與博彩公司 DraftKings 發布看空報告，指出 DraftKings 業務遊走司法灰色地帶，內部人士還大舉拋售套現超過 14 億美元。

經濟數據

美國 5 月 PPI 年增率報 6.6％，預期 6.2%，前值 6.2%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.8％，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 4.8％，預期 4.8%，前值 4.1%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.5%，前值 0.7%

美國 5 月零售銷售年增率報 28.1％，前值自 51.2% 上修至 53.4%

美國 5 月零售銷售月增率報 - 1.3％，預期 - 0.4%，前值自 0% 上修至 0.9%

美國 6 月紐約 Fed 製造業指數報 17.4，預期 22.0，前值 24.3

美國 5 月工業產出月增率報 0.8％，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 6 月 NAHB 房產市場指數報 81.0，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析

聯準會為期兩天的利率政策會議週二起跑，外界料聯準會不會採取任何行動，但密切關注 Fed 對通膨和減碼量化寬鬆 (QE) 的評論。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示：「好壞參半數據並未引起市場的任何關注，市場幾乎沒有做出反應，幾乎沒有人有足夠的勇氣在明天 Fed 利率決議前有大動作。目前最大的問題是，Fed 是否會非常緩慢地引入縮減 (Taper) 購債規模的談話。」

Rathbone Investment Management 資產配置研究主管 Edward Smith 表示：「投資人似乎更願意相信 Fed 會按照其所說的去做並保持現況，這應該意味相對寬鬆的政策應有利於股市。」

MUFG 美國宏觀戰略主管 George Goncalves 表示：「縮減風險加上最近的高通膨數據，以及隔夜附買回操作 (RRP) 和超額存款準備金 (IOER) 利率問題可能會使這成為 Fed 最後一次鴿派會議。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主