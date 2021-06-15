歷史性的一頁！傳美歐即將達成飛機補貼協議

週一 (14 日) 《路透社》報導，美國和歐盟即將達成協議，解決波音、空巴延燒 17 年的補貼爭議和關稅爭端。

美國和歐盟 3 月初暫停雙方因飛機製造業補貼而起的關稅戰，雙方決議休兵 4 個月。美國貿易代表戴琪上月 27 日透露，波音和空中巴士補貼爭端將可能很快就結束了。週一 (14 日) 外媒更新了最新進度。

《路透社》週一引述消息人士報導，在為期兩天的北約峰會中，歐盟和拜登政府官員就空中巴士和波音補貼規則即將達成協議，雙方計畫週二敲定該協議。

消息人士提到，目前談判正朝向達成兩項單獨卻廣泛一致的協議為主，分別是歐盟與美國的飛機補貼協議，以及 (脫歐的) 英國和美國的協議。

美國貿易代表戴琪將在週二美歐峰會前和歐盟代表 Valdis Dombrovskis 進行首次面談，除了討論飛機補貼議題外，還要商議如何應對中國的競爭。接著戴琪計畫週三飛往英國談判美英版的飛機補貼協議。

消息人士稱，德國、法國和西班牙週一就這項協議細節進行磋商，如果沒有意外的話，可能會在週二上午得到確認。

空中巴士為歐洲一家民航飛機製造公司，於 1970 年由德國、法國、西班牙與英國共同創立。

消息人士警告，談判仍有失敗的可能，但很可能會採取一項關於補貼限制的多年期協議來處理。

波音 (BA-US) 週一下跌 0.86% 至每股 245.14 美元。空中巴士 (AIR-FR) 週一漲 0.036% 至每股 112.40 歐元。