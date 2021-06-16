〈貴金屬盤後〉Fed有意縮表 會議結束前夕 黃金續跌至一個月最低價位

週二 (15 日) 交易，在 Fed 週三公布更新政策的前夕，黃金期貨價格延續跌勢至一個月以來的最低價，可能為未來幾個月的金融市場定下基調。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「昨日貴金屬的價格像疊層塔一樣崩塌，因為 Fed 概述了縮減緊急刺激措施的路徑，激起了緊張情緒，構成貴金屬沉重壓力。」

「本週黃金收盤的價格可能會遭 Fed 貨幣政策會議的結果嚴重影響。」Fed 將於週三公布為期兩天會議的結論。

「如果 Fed 保持鴿派並繼續宣揚『通膨是暫時的』理論，這可能會讓黃金交易者注入強心針，並挑戰 1900 美元心理關卡。反之，如果會議上有任何縮表的討論暗示，或出現一些鷹派言論，都可能對金價造成打擊，恐怕會將金價拖回 1855 美元下方。」Otunuga 說。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 9.50 美元或 0.5%，收每盎司 1856.40 美元，為 5 月 14 日以來最低收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 35 美分或 1.2%，收每盎司 27.69 美元，為 6 月 3 日以來最低收盤價。

本週黃金的壓力也來自公債殖利率的上升，10 年期公債殖利率上升至 1.51% 左右。

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「美國公債殖利率已經自近期低點反彈，意味著一些交易者對於 Fed 即將考慮縮表的訊號抱持謹慎態度。黃金也在這其中，近期為 Fed 的態度苦苦掙扎著。」

今年迄今，黃金價格下跌約 2%，且一直難以守住 1900 美元以上的高度。

Swissqwote 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，美國公債殖利率一直相較壓抑，但在在這種環境下黃金還是未能大幅攀升，這一點引發了多頭的擔憂。

「如果殖利率遭壓抑加上高通膨，還不能給黃金帶來多頭，那麼大眾就會對風險更高、回報更高的資產感興趣。」他說。

在美國公布零售銷售和生產者物價指數 (PPI) 後，最初黃金週二早盤上漲。

美國 5 月份零售銷售下降 1.3%，意味著美國雖不再從 Fed 大規模聯邦財政刺激措施中獲得大幅提振，但消費者支出仍較一年前同期多很多。

美國 5 月躉售銷售連續第五個月大升，意味著與美國經濟重啟相關的通膨壓力可能會持續整個夏季。上個月 PPI 上升 0.8%，

然而，紐約 Fed 的帝國州商業狀況指數 6 月份下跌 6.9 點至 17.4，而美國 5 月工業生產反彈 0.8%。

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