〈貴金屬盤後〉黃金回漲 中止3連跌 但Fed消息後 電子盤走低

週三 (16 日) 交易，黃金期貨價格上升，中止連續 3 日的大跌，但在黃金收盤後半小時，FOMC 提高今明兩年通膨預期並示意 2023 年升息，電子盤交易黃金期貨價格走低。

黃金收盤後半小時，Fed 稱可能較先前預期提早升息，且 2023 年將升息 2 次。

Gold Newsletter 的編輯 Brien Lundon 表示，「這回 Fed 會議和政策聲明的風險很高，因為投資者想知道 FOMC 是否會無視或合理地承認最新的通膨和經濟數據。答案是後者，因為 FOMC 進行了新冠疫情過後的首次射擊，因為現在多數人是預期 2023 年底將首次升息。」

「與之前大多數點陣圖預測 2023 年底前不會升息的情況相比，現在的變化並不太大，但已經足夠讓投資者拋售黃金和其他資產。」

「真正的問題是 Fed 是否真的會，甚至是否能夠將利率提升到高於通膨率，但有鑑於聯邦債務規模與其成長軌跡，這似乎令人懷疑。在這種環境下，負實際利率不僅是可能的，而且是必要的，從長遠來看，這對黃金來說將是一個非常看漲的因素。」

他表示，就目前而言，黃金將「保持波動並受到額外拋售的衝擊，直到市場開始了解這個動能。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 5 美元或 0.3%，收每盎司 1861.40 美元，中止連續 3 個交易日的下跌。

然而，Fed 發布消息後，黃金期貨電子盤交易價格走低來到每盎司 1840.70 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.4%，收每盎司 27.81 美元。

黃金期貨價格本週下跌約 1%。大宗商品投資者一直關注通膨前景，因這表明美國脫離新冠疫情並處於復甦飆升階段。

根據週三公布的官方數據，美國 5 月份進口物價上升 %，不含燃料的漲幅為 0.9%，令過去 12 個月的升幅達到 11.3%。

TIAA 銀行世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，「近期數據反映，通膨預期上升，這也給予金價支撐力，可能會提高黃金需求並導致價格進一步上漲。」

「黃金仍是一種受歡迎的通膨對沖工具，投資者將持續轉向黃金和貴金屬，以避免『通膨飆升並非暫時』的可能性，因為價格可能會在很長一段時間內保持高位。」他說。

許多參與者先前預期，通膨飆升至少會讓 Fed 開啟縮表的早期討論，包括減少疫情時期的某些寬鬆政策，例如減少每月資產收購規模 (800 億美元的公債和 400 億美元的抵押貸款證券)，但 Fed 週三宣布仍維持每月購債 1200 億美元。

中國糧食和物資儲備局週三公布，計畫分批釋出銅、鋁、鋅等國家儲備，以確保大宗商品的供應和價格穩定。

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