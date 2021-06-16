〈財報〉甲骨文Q4財報告捷 但財測不佳 盤後跌近5%

大型企業科技軟體公司甲骨文 (ORCL-US) 周二 (15 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收、獲利皆優於分析師預期，但由於計畫增加近 40 億美元雲端業務投資導致財測不理想，盤後股價下跌 4.83% 至每股 77.7 美元。

2022 會計年度 Q1 財測

營收成長 3% 至 5%，按固定匯率計算則為 1% 至 3%

調整後每股獲利介於 0.94 至 0.98 美元，略低於華爾街分析師預估的 1.03 美元。

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，第四季業績表現相當出色，在 Fusion 與 NetSuite 的數十億美元雲端業務營收中看見快速成長幅度。預計 2022 會計年度的營收成長速度將優於 2021 年度。

Catz 表示，Q1 獲利受到影響的主因是增加近 40 億美元雲端業務投資，並說未來雲端業務的回報可以證明增加投資是合理的，且隨時間推移獲利將不斷擴大。

2021 會計年度 Q4（截至 5 月 31 日）關鍵數字

營收報 112.3 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估的 110.4 億美元

調整後每股獲利報 1.54 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估的 1.31 美元

營收細項

雲端服務和授權支援部門營收報 73.9 億美元，年增 8%，優於 FactSet 調查分析師預估 73.2 億美元。

雲端和本地授權許可報 21.4 億美元，年增 9%，優於 FactSet 調查分析師預期 20.5 億美元。

硬體營收報 8.82 億美元，年減 2%，與 FactSet 調查分析師預期相符。

第二代雲端端基礎設收入增加一倍，但並未提供確切數據。

甲骨文 Q4 營收年增 7.5% 至 112.3 億美元，是連續第四季比去年同期成長，且增速比前一季快，不計部分項目每股獲利 1.54 美元，營收和每股獲利皆優於市場預期。

甲骨文該季除了宣布以 Arm 為基礎的新雲端運算技術外，與 Google 纏訟已久的侵權案也在美國最高法院判決 Google「合理使用」下宣告落幕。

儘管甲骨文周二股價收黑，但自今年初以來該公司股價已上漲 26%，而標普 500 指數自今年以來也上漲 13%。

巴克萊銀行分析師今年 5 月時將甲骨文股票評等從買進下調至持有，表示該檔股票上漲原因是投資人從成長性股票轉向價值性股票緣故。

分析師在報告中也寫到：「甲骨文的股票若要優於大盤還得加把勁，目前還沒有足夠的數據能支撐該股表現。」