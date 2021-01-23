高盛喊買微軟 賣出甲骨文

週五 (22 日) 高盛新的軟體分析師 Kash Rangan 發布研究報告，將微軟和其他 5 檔個股列入「買入」評級。

Kash Rangan 寫道：「鑒於軟體股票估值的上升，將更傾向於買入估值合理、高品質的增長型連鎖經營權。」

該報告提到：「新冠大流行促使客戶在 2020 年將產品支出優先級重新分配，這在軟體術語中會把這些企業的產品視為防禦，包括視訊會議、遠端桌面、安全等必須擁有的產品。」

Kash Rangan 分析，目前隨著新冠疫苗推出和經濟前景的改善，可能很快會將投資重點轉向更「進攻性」的領域，如公共雲、公關管理、人力資本管理和金融工具等領域的企業應該會受益。

Kash Rangan 認為，微軟 (MSFT-US)、Adobe (ADBE-US)、ServiceNow (NOW-US)、Salesforce (CRM-US)、Workday (WDAY-US) 和 Splunk (SPLK-US) 等公司有望從今年下半年軟體支出重點的潛在轉變中受益。

與此同時，Kash Rangan 將 Autodesk (ADSK-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 股價評級設為「賣出」。

Kash Rangan 進入高盛前，曾任職於美銀證券，專責研究科技股近 15 年。