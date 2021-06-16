高端申請緊急使用授權 股價仍重挫跌停

高端疫苗 (6547-TW) 二期臨床試驗解盲後，昨 (15) 日向衛福部食藥署申請緊急使用授權 (EUA)，最快 7 月開始審查，不過高端股價再度出現利多不漲下殺重挫，開盤不久隨即被打入跌停價 255 元。

高端疫苗股價大跌下，大股東基亞 (3176-TW) 跌逾半根停板、云辰 (2390-TW) 也有近 3% 跌幅，摜破 5 日線；相關概念股台康生 (6589-TW)、台耀 (4746-TW) 跌幅逾 2%。

高端與東洋 (4105-TW) 完成疫苗代工充填合約，東洋將受高端委託，執行高端新冠肺炎疫苗充填工作，待疫苗取得 EUA 後，即可開始生產、出貨，東洋今日開高震盪，上漲約 2%。

高端近期股價如洗三溫暖，繼政府宣布下單採購 500 萬劑疫苗後，股價連吞 6 根跌停，直到上周臨床試驗二期數據出爐後，股價才重回 300 元之上；高端向食藥署申請 EUA，距離取得 EUA 時程將近，股價又再度下挫。

高端表示，短期目標取得國內 EUA 外，同時以拿到國際認證為目標，將申請執行第三期臨床試驗，初步規劃會把二期數據與將申請認證的主管機關共同討論試驗設計方向，如需補齊的資料、加強二期試驗等。

其中，高端近期積極與歐盟討論三期臨床試驗，等待試驗設計方向明朗，高端預期，今年底、明年初各國陸續解封後，包含高端在內，國產疫苗將有機會陸續取得相關國際認證。