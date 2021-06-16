台指期結算摜壓 台股尾盤急挫63點收17307點

台股今 (16) 日盤中一路在平盤附近震盪，主要電子權值股普遍熄火，航運股仍匯集人氣，成交值比重占大盤逾 5 成，不過，受台指期結算影響，指數尾盤一度急殺近百點，終場跌勢略為收斂，但仍下挫 63.43 點，收在 17307.86 點，成交值放大至 5675.65 億元。

海運價格漲翻天，使得航運股人氣不墜，萬海今天領銜衝鋒站上 200 元關卡，觸及漲停價 210.5 元，續創歷史新高，終場漲停打開收 205.5 元；陽明一度亮燈漲停，但尾盤遇亂流回落至平盤附近，終場漲約 2%，收 130 元；長榮尾盤翻黑，終場收 133.5 元；四維航、正德仍以漲停作收。整體航運股成交值高達 2898 億元，占大盤比重 51%。

觀察權值股表現，台積電除息前夕，一路在盤下整理，終場小跌 0.6%，收 605 元；聯電尾盤跌幅擴大至 2.4%，收 52.4 元；鴻海、日月光投控、矽力 - KY 等電子股下跌 1-2%；不過，大立光股價回神，上漲 1.6%，收在 3070 元；此外，緯創旗下小金雞緯穎吸引資金進駐，一度觸及漲停價 1090 元，終場成功躋身千金股行列，收 1020 元。

碩禾完成私募，鴻海集團斥資近 10 億元，取得 10.54% 股權，成為碩禾第二大股東，雙方將攜手開發電動車電池材料，受此消息激勵，碩禾開盤即跳空漲停，衝上 176 元，強勢收復季線關卡，國碩母憑子貴同步亮燈漲停，收 20.65 元。太陽能族群獲買盤追捧，安集、達能也攻上漲停，元晶、茂迪、太極等買氣也相當熱絡。

高端新冠疫苗二期臨床試驗解盲後，昨 (15) 日向衛福部食藥署申請緊急使用授權 (EUA)，最快 7 月開始審查，不過，高端股價利多不漲，反而下殺重挫，打入跌停價 255 元，士林地檢署已經正式立案追查有無弊端。

塑化族群今日受到買盤青睞，其中，台塑化受惠國際油價走高，煉油事業獲利可望進一步提升，逆勢勁揚近 3%，台化也有 1% 以上的漲幅；台聚家族因 PVC、EVA 等石化產品報價有撐，同樣表現不俗，台聚、亞聚、台達化股價均上漲超過 1%。