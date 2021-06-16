今年半導體產值上調至成長24% 增幅寫16年來第三高

研調機構 IC Insights 調高今年半導體產值成長預估，由先前的成長 19%，上調至 24%，全球半導體產業產值將首度超過 5000 億美元。預期將成長 24%，高於先前預期的成長 19%，增幅將是 16 年來第 3 高。

IC Insights 表示，DRAM 與 NAND Flash 價格續強，許多邏輯與類比 IC 產品展望也優於預期，是推升今年半導體產值成長幅度優於原先預期的主要動能，即使不納入記憶體產業，整體半導體產值增幅也預估會達到 21%。

IC Insights 指出，類比 IC 市場歷經 2019 年產值衰退 8% 後，去年小幅成長 3%，今年可望大幅跳增 25%，出貨量將成長 20%；受市場供給吃緊影響，今年 ASP 將罕見地漲價 4%，距離前次漲價已有 17 年。

IC Insights 預估，今年各類類比 IC 產值都將有雙位數成長，其中，車用類比 IC 在出貨量大增下，產值增幅最大、可望達 31%。

邏輯 IC 市場方面，IC Insights 預估，今年產值將成長 24%，其中，工業用邏輯 IC 產值將成長 47%、車用產值成長 39%、消費用邏輯 IC 產值將成長 38%，而驅動 IC 增幅也達 31%；整體邏輯 IC 的 ASP 預估將下滑 5%，但出貨量將大增 30%，抵銷 ASP 下滑的負面因素。

DRAM 供給持續吃緊，價格續揚，IC Insights 因此上調對其產值預估，預期全年將成長 41%，並看好下半年價格可望持續上漲；NAND Flash 第二季價格趨穩，下半年價格可望上漲，全年出貨量預估將成長 32%，產值將較去年增加 22%。

就整體半導體市場來看，IC Insights 預估，今年半導體產值將成長 24%，是過去 16 年來第三高的成長幅度，僅次於 2010 年的 33% 及 2017 年的 25%，其中 21% 來自出貨量增加驅動、2% 來自 ASP 上漲的貢獻。