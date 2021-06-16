強化SME營運 國銀以數位金融生態圈策略聯盟助攻

疫情持續延燒，國內企業採行分流異地辦公及居家上班比例攀升，零接觸行動辦公蔚為趨勢，國銀業者表示，疫情催生各產業加快數位轉型腳步，金融業因此積極與企業夥伴啟動策略合作，協助企業從營運、人力資源等面向優先推動數位化，以創新金融數位服務結合產業服務，建構中小企業 (SME) 數位服務生態圈。

以永豐銀行為例，5 月即與 104 人力銀行旗下－企業大師啟動策略合作，提供金流整合、人力資源數位雙平台的一站式服務，讓 SME 中小企業面對疫情下能以最快速應變數位轉型，可享資金調度、人資管理二大平台工具服務，包括為企業提供專屬最佳融資方案外，並提供多元完整的金流及薪資轉帳戶服務。

104 企業大師則提供零接觸打卡、電子表單簽核、手機 APP 企業公告… 等管理工具，打卡用手機紀錄，請假不用拿紙本假單給主管跟人資，只要線請假並告知原因，管理後台隨時可以確認出勤狀況。

遠東銀行與新創科技公司 BZNK 必可合作，由遠銀 Bankee 提供企業活存利息最高 0.6% 利率，企業薪轉日日計息，且員工活存利率 0.6%，打造優惠的薪資金流服務。而必可協助需要資金的中小企業透過 P2B（個人對企業）方式，於平台上轉讓企業「應收帳款」，以快速順利週轉。

星展銀行則攜手 Shopline 線上開店，協助客戶導入 SHOPLINE，從品牌創建、管理線上到線下的一站式智慧開店，提供電商、社群商務、POS 及 O2O 虛實整合等通路解決方案。年費最低 68 折，最高贈送開店運費補助 9,000 元。