【富蘭克林】指尖經濟商機 與 防疫理財兼顧 富蘭克林全系列基金進軍三大基金平台

基金專家富蘭克林證券投顧鼓勵投資人，積極防疫更要積極理財，旗下基金不只在既有金融機構通路或自家的「國民 e 帳戶」持續為客戶打拼財富，自 5 月份起服務觸角更延伸至中租投顧、鉅亨投顧兩大基金平台，而本月底前也將進軍王道銀行，本季一口氣與三家數位通路攜手合作，旗下全系列基金皆開放申購，展現富蘭克林成為全民「國民的基金」的企圖心。

全民防疫作戰，投資理財不能中斷，疫情當前惟有把握時間及善用資源，籌備戰力迎接疫情過後的陽光，疫情發生以來，全球股市仍是生機盎然，是不宜錯失投資理財的好時機。有鑒於數位理財已逐漸成為國人投資習慣，富蘭克林投顧超前部署，2016 年即自創「國民 e 帳戶」的 EC 交易平台，提供習慣網路交易的投資人新的理財管道，2018 年再結合 AI 人工智慧及大數據運算，推出「國民理財機器人」，由 AI ROBO 依市場變動靈活調整投資組合，以每月定期定額 5000 元或單筆投資 3 萬元的親民門檻號召投資人善用金融科技理財的優勢，能跳脫市場情緒干擾，理性而長期的執行投資計畫。

富蘭克林擁有在地深耕 30 年的基金投資顧問服務經驗，不只創新研發數位交易管道，同時也積極豐富旗下基金的多元性。富蘭克林坦伯頓基金集團 2020 年正式購併美盛後，富蘭克林投顧今年 5 月正式成為美盛系列基金的總代理人，迄今總代理的基金已經超過百檔，基金投資範圍與類型更加完整，而為了讓更多投資人藉由富蘭克林的基金與諮詢服務順利完成各種理財計畫，今年第二季起積極與其他共同基金數位交易平台合作，包括中租投顧、鉅亨投顧基金平台，現在均能申購到富蘭克林全系列基金，而國內第一間原生數位銀行 - 王道銀行也預計在 6 月底前完成所有富蘭克林總代理基金上架事宜。

針對第三季的投資建議，富蘭克林預期第三季市場將受景氣、通膨、政經政策變化左右，樂觀中仍需有風險意識，建議採取「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題調整投資組合，以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）及美國高收益債券型基金為核心，兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期；股票方面則應加以掌握科技成長、價值補漲雙重利基，以及配置可受惠拜登新政的基礎建設產業，若要提高積極的部位，可搭配定期定額長期投資富蘭克林坦伯頓生技領航基金，和富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金。此外，若想進一步分散佈局，可考慮與其他資產相關性低且抗通膨優勢的波灣債或伊斯蘭債，例如全球極少數專注投資於波灣且是台灣核備唯一以投資波灣債市為主的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金），全方位打造一個進可攻退可守的投資組合。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載。