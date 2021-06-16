美CPI攀升通膨隱憂蠢動 72%經理人仍認為只是短期現象

美國 CPI 數據引發市場對通膨的隱憂，但從 6 月美銀美林經理人調查報告顯示，72% 經理人認為通膨只是暫時現象，64% 經理人認為未來 12 個月通膨仍將繼續走高，較上個月的調查減少 19 個百分點，63% 經理人認為聯準會可能在 9 月利率決策會議時，釋出縮減購債訊號，平均而言經理人認為，美國將會通過 1.7 兆美元的基礎建設計畫。

美國 5 月 CPI 與核心 CPI 年增幅分別達 5%、3.8%，分別創下 2008 年 8 月及 1992 年以來最大增速，讓通膨議題再度浮上檯面。

調查指出，76% 經理人預期，未來 12 個月經濟成長與通膨將高於過去平均水準，較上月增加 7 個百分點，75% 經理人預期未來 12 個月全球經濟將更為強勁，48% 經理人認為全球經濟進入中期循環，68% 經理人則預期 2024 年之前將不會看到衰退。

資產配置方面，61% 經理人表示將淨加碼股票，較上月增加 7 個百分點，9% 經理人淨加碼現金，則為去年 10 月以來的最高比重，整體現金配置比重較上月減少 2 個百分點，降至 3.9%。

隨著經濟持續復甦及有序重啟，經理人持續轉進銀行、工業、原物料及科技產業，轉出公用事業及必須消費品產業，銀行產業獲高達 30% 的淨加碼，蟬聯第三個月獲淨碼幅度最高。此外，科技業獲淨加碼幅度則由上月的 11% 大幅提升至本月的 22%。

調查同時指出，當被問及未來 6 個月 S&P500 指數可能的修正幅度時，10% 經理人認為修正幅度將低於 5%，47% 經理人則認為修正幅度將低於 10%。

在最擁擠交易及最大尾端風險方面，26% 經理人認為做多商品為最擁擠交易，另各有 21% 認為是做多比特幣及科技。而通膨與聯準會縮減購債，則並列本月最大尾端風險之首，比例各為 30%，資產泡沫、新冠疫情及中國經濟降溫則分別為 15%、10% 及 2%。