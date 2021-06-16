台灣央行前瞻：維持低利率讓經濟休養生息

面對比國際間遲到一年的本土新冠疫情，台灣央行或許仍將容忍台幣維持在目前的 24 年高位，以應對進口所需及通膨前景，政策利率則保持在歷史低點，讓經濟在疫情衝擊裡休養生息。

台灣央行將在本周四舉行季度會議，截至周二的彭博調查顯示，26 位受訪經濟學家一致認為指標重貼現率將維持在歷史低點 1.125% 不變。市場聚焦於央行如何看待今年升幅暫居亞幣之冠的台幣匯率。

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元大投顧首席經濟學家陳森林指出，台灣的製造業這幾年靠著不同的策略，已部分擺脫匯率的干擾，而且目前電子業擴產需要進口大量的資本設備，台幣升值可以抵銷一些進口成本並緩和進口物價。在拜登政府的弱勢美元政策下，預期台灣央行將容許台幣緩升，但如果像去年那樣升勢大於其他貨幣，央行還是會干預。

陳森林上周五在電話採訪中分析稱，如果不考慮成本和價格，單以勞動力產出來看，台灣廠商一年可以提升約 2.5% 的單位勞動力產出，代表廠商大概能承受台幣一年升值 2%-3%，而且目前全球眾多物料供不應求，亦給予台灣廠商調漲售價的空間，目前台幣升值情況看起來經濟仍可承受。

外貿熱與內需冷

回顧去年，儘管台幣升值逾 5% 反映弱勢美元，然而由於疫情相對受控加上半導體等科技產品優勢，台灣去年經濟仍然保持 3.1% 的增速，整體上市企業獲利創新高，反映出台灣經濟在新冠疫情裡意外成長蛻變，台幣走強不再是洪水猛獸。不過，今年 5 月以來台灣爆發本土疫情又為經濟展望帶來變數。

元富投顧經濟分析師姜光宇周二在電話採訪中指出，台灣今年外貿可望受到各國經濟解封的提振，但內需則將在第三季末才會開始自疫情中復甦，預期全年 GDP 成長率仍可以高於 5%。鴿派的 FOMC 與台灣高額的經常帳順差將支撐台幣強勁，台灣央行料將依據內外情勢保持匯率不過度波動、調節緩和升速。

而升息前景也將與匯率政策有所連結。姜光宇稱，雖然台灣企業整體對於台幣升值的抵抗力已變強，然而機械等產業與中小企業的獲利還是受到較大影響。預期台灣央行最快在明年下半年才有升息可能，關鍵前提之一是，需要待美國等國際主要央行先踏出貨幣正常化的腳步，才不會引發台幣進一步升值的壓力。

據彭博的最新季度經濟調查，22 位回覆對今年底央行重貼現率預測的經濟學家，全數預估將維持在目前的歷史低點。而若以 15 位回覆的調查中值來看，央行升息最快也要待 2022 年第三季。

據財政部統計，累計台灣今年 1 至 5 月，出、進口分別較上年同期增 30.2%、26.0%，規模值皆為歷年同期最高。另外，主計總處統計，5 月份進口物價指數以台幣計價較上年同月漲 13.24%，以美元計價則是漲 21.47%。

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