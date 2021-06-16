〈國內疫情升溫〉信義房屋推「無接觸服務」 降低疫情期間交易風險

受到疫情進入三級警戒影響，不少正進入購售屋流程中的消費者陷入兩難，信義房屋 (9940-TW) 今 (16) 日宣布推出「無接觸服務」，不止可以無接觸方式委託售屋，簽約也可透過視訊方式進行。

同時，對於有看屋需求的消費者，信義房屋表示，可進入信義房屋官網線上賞屋，如洽談、斡旋有必須進入分店的需求，一律採取預約制，盡量減少接觸機會，降低染疫風險。

信義房屋表示，無接觸委託售屋方式，是旗下業務同仁先以通訊方式向客戶解說委託契約書內容，清楚說明委託契約條文以確保屋主權益，接著業務同仁會與客戶溝通無接觸交付委託書的方式 (如放置大樓管理室、快遞方式寄出等)，確定方式後即會以約定方式將委託書交付給客戶，客戶收到後再與業務同仁以通訊方式，確認委託書內容事項及標的物現況說明書，談妥後再請客戶完成簽名及個資填寫。

信義房屋並且進一步指出，順利洽談後有簽約的需求，公司於全台專屬 17 處簽約中心，都可使用「視訊設備或視訊會議平台」，買賣方客戶可以分別選擇最適合的簽約中心，採二地無接觸「視訊」對談進行簽約，交易全程錄影記錄，另外代書簽約中心防疫期間全採「預約服務」，簽約室每日全室酒精擦拭消毒，代書同仁每 日量測體溫，服務過程皆配戴口罩、手部及用品酒精消毒，簽約服務全程防護。

另外，消費者若有看屋需求，也可透過信義房屋業務以錄影、視訊帶看的方式協助，或直接進入信義房屋官網，使用「HDR 高畫質清晰影像」、「隨選隨看鳥瞰 3D 格局圖」、「任意行走所有空間」，更可 3D 線上賞屋、720 度全景看屋、3D 變裝模擬等，讓消費者不必出門也能掌握喜歡的物件狀況。