〈房產〉北市指標豪宅案西華富邦又有新成交 單坪站穩200萬元

根據最新實價揭露，台北市大直指標豪宅「西華富邦」，高樓層有新交易，35 樓戶包含 4 個車位，共 188.51 坪，今年 4 月以 3.35 億元成交，單價每坪 226.4 萬元，僅次今年二月成交 36 樓的 229 萬元，成為該社區今年單價第 2 高的交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦今年成交共 8 筆，平均單價約 185 萬，而該戶屬於「西華富邦」的中高樓層，對照相鄰樓層過去成交價落在每坪 223-229 萬元，這次成交價格屬於合理行情範圍內。

不過觀察今年以來，北市單價進入單坪價 200 萬元俱樂部的案件，只有 7 筆交易，而這筆 35 樓戶排名第三高單價，排名第一的是「松濤苑」成交 250 萬元，第二名也是「西華富邦」229.2 萬元，而信義計畫區豪宅「琢白」也有 3 筆進入 2 百萬俱樂部之列，顯示目前豪宅買氣仍熱絡，即使央行將法人購買豪宅的貸款成數調降為 4 成，也不影響高資產族的購買意願。

張旭嵐指出，「西華富邦」有萬豪酒店的酒店式管理，令不少知名企業家購入，儼然成為企業家指名收藏的豪宅之一，而且高樓層景觀視野極佳，能居高臨下俯瞰台北市，也兼具隱私性，吸引高資產族購入，除了做為資產規劃之外，也頗具企業主之間「磁吸效應」，不僅買房也買鄰，讓商業互動合作更上層樓。

目前「西華富邦」知名住戶，包括張忠謀家族、萬豪酒店劉文治家族、富邦集團蔡福安家族、印尼紡織大王宋家、和泰興業董事長蘇一仲家族、聯華神通集團苗豐強、水龍頭大王路達集團吳材攀家族等。