〈美股盤前要聞〉市場關注利率決議 美股期貨漲跌不一

聯準會 (Fed) 將在台北時間週四 (17 日) 凌晨 2 時，公布 6 月利率決議。美股期貨週二 (15 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.03%，那斯達克 100 期貨漲 0.09%。

1. 美銀調查：逾 7 成基金經理人認為通膨只是暫時的

美國銀行（Bank of America）6 月最新的基金經理人調查發現，有四分之三的基金經理人表示通膨只是暫時的，此外受訪經理人也認為，與通膨相關的大宗商品是現在最擁擠的交易。

調查指出，只有 23% 的受訪者認為通膨是持久性的，大部分 73% 的受訪者都認為通膨升溫只是暫時的，這顯示出華爾街與美國聯準會（Fed）看法一致，認為最近的物價上漲壓力將會隨時間推移減輕，最終回落至正常水準。

美國銀行的這項調查於 6 月 4 日至 10 日進行，涵蓋 224 位基金經理人，總共管理 6,670 億美元資產。調查問題從經濟、市場走向，到投資組合經理持有多少現金、以及認為那些交易「最擁擠」。

2. 甲骨文 Q4 財報告捷 但財測不佳

大型企業科技軟體公司甲骨文 (ORCL-US) 周二 (15 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收、獲利皆優於分析師預期，但由於計畫增加近 40 億美元雲端業務投資導致財測不理想。

甲骨文 Q4 營收年增 7.5% 至 112.3 億美元，是連續第四季比去年同期成長，且增速比前一季快，不計部分項目每股獲利 1.54 美元，營收和每股獲利皆優於市場預期。

巴克萊銀行分析師今年 5 月時將甲骨文股票評等從買進下調至持有，表示該檔股票上漲原因是投資人從成長性股票轉向價值性股票緣故。

3. 通用擬砸 350 億美元並在美設立兩座電池廠

路透熟悉內情人士報導，通用汽車 (GM-US) 將提高電動車和自動駕駛投資，四年內支出提高 30% 至 350 億美元，包括在美國新設兩座電池工廠。

這家美國最大車廠去年 11 月才宣布加碼電動車投資規模，而不到一個月前，勁敵福特汽車 (F-US) 也宣布電動車投資提高逾三分之一，2030 年之前共將投入超過 300 億美元。

美國汽車業者正在壯大自己的電動車實力，除了通用和福特合計的 650 億美元，特斯拉 (TSLA-US) 和 Lucid(CCIV-US)、Rivian 等新創公司也大舉投資，儘管同時也有 Lordstown(RIDE-US) 這種掙扎求生的車廠。

4. 歐洲監管機構不急於審查 輝達併購 ARM 交易恐難如期完成

據《路透》報導，知情人士表示，由於歐洲監管機構不願在夏季假期前考慮此案，Nvidia(輝達)(NVDA-US) 很可能無法在預定的 2022 年 3 月最後期限前，完成對英國晶片設計公司 ARM(安謀) 的 400 億美元收購。

此案於去年宣布，立即在半導體行業引發強烈反對聲浪，ARM 長期以來在半導體業一直是中立參與者，向多家晶片公司提供關鍵的智慧財產權授權，客戶包括高通、三星和蘋果等。

這筆交易需要獲得美國、歐洲和中國的監管批准，預計所有監管機構都會進行嚴格審查。

5. Alzamend Neuro 上市首日盤中飆近 600%

本周美股上市的生技公司中，屬 Alzamend Neuro(ALZN-US) 表現最亮眼，周二（15 日）上市首日盤中一度飆漲近 600% 、數次觸發熔斷，尾盤漲幅收窄，終場仍上漲 170% 。

主打阿茲海默症療法的 Alzamend Neuro 周一以每股 5 美元價格發行 250 萬股股票，一共募集約 1,250 萬美元。該股周二開盤價格為每股 29 美元，幾乎是 IPO 價格的 6 倍，最高一度漲至 33.55 美元，終場報 13.5 美元。

本周接下來還有 Ambrx、Century Therapeutics、Cyteir Therapeutics 等生物製藥公司將陸續上市。