〈國內疫情升溫〉高力國際總座：疫情衝擊房產劇烈 提高現金部位為上策

全台疫情嚴峻，這波本土新冠疫情衝擊各行各業，外資商仲高力國際董事總經理劉學龍認為，對房地產業衝擊相當大，「保有現金並提高現金部位」，是當前企業最關鍵的存活條件。

劉學龍指出，這波疫情爆發後，還不知道什麼時候能夠控制，看房人數已經大幅減少， 若疫情持續越久，民眾恐慌及悲觀預期心理將越大，甚至最直接將影響所得收入，即使央行低利貸款持續，但購屋行為勢必轉趨保守，之前的房市榮景恐將回歸平淡。

劉學龍建議，現在建商應盡量保留現金在手，加速去化庫存餘屋，讓存貨變現回收，當然，疫情是危機也是另一種改變，在疫情下，對於辦公空間及住家有了新的定義，尤其當居家上班成為另一種選項時，民眾對於住宅的要求及配置也不一樣，居家空間若能有辦公智能科技設計，對以後的購屋者來說，或許是考量點之一。

對房地產投資人來說，現階段以防疫為優先，對於資本支出的分配將更謹慎，可想見將有許多延緩房地產投資決策，以國外及台灣過去一年的經驗來看，民眾居家辦公及居家上課，帶來的是另外一波宅經濟大爆發，包括視訊教學及會議、遠端辦公、指尖消費、線上影音、線上運動或娛樂等，劉學龍也認為，這些都將使得倉儲物流及數據通訊需求延續去年熱度，持續增長。

高力國際研究部董事梁儀盈也指出，三級警戒下台灣零售業與觀光業受傷最深，這些都是最需要仰賴人流創造出金流的產業，包括餐飲、零售、飯店等；雖然台灣在去年下半年有靠國內旅遊的爆發創造出內需商機，但許多都會區商務型旅館，仍因為國際商旅管制而尚未完全恢復，如今本土疫情無疑是再次重擊，且撞擊力道更大。

新冠肺炎疫情三級警戒至少持續到 6 月 28 日，包括餐飲、零售、飯店場所幾乎不會有人上門光顧，對商家來說，只要開門營業，固定的支出就有租金或貸款、人事薪資及水電管銷等營運費用，以及商品進貨及通路成本，這一個月來商家都僅能靠外帶外送苦撐。

現在商家能做的，除了鼓勵員工休假、減班休息或暫時關閉，要優先考量增加現金來源，包括打折促銷、外送平台，或是擴大線上消費動能等，趕快把現貨及存貨轉成現金。而提供這些商家們營業場所的房東，梁儀盈則建議應趁此時審慎檢視手中資產的使用狀態，評估租客的營運及付租能力，加速資產配置類型的調整以避免風險過度集中，並於必要時給予租客適當協助。