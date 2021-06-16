天然潔品領導品牌「橘子工坊」防疫系列商品 經認證可洗多類病毒

新冠肺炎本土疫情自 5 月升溫，至今尚未平息，除了日常勤洗手、戴口罩外，許多消費者開始特別注重衣物清潔、居家防疫等清潔消毒工作。市面上多元的洗潔產品中，具有制菌、抗病毒的產品，是可同時兼顧清潔、制菌的良好解決方案，永豐實旗下天然潔品領導品牌橘子工坊便推出了多款經認證能洗淨多類病毒的產品，與消費者一同保護全家人的健康。

「第一支洗淨病毒洗衣精」 經認證可洗淨冠狀病毒

橘子工坊一向傾聽消費者聲音，除了堅持推出天然的產品外，更提前觀察到消費者的洗淨病毒需求，在疫情爆發前，橘子工坊便超前部署上市一系列防疫產品。其中「第一支洗淨病毒洗衣精」除制菌力高達 99.99%，更經國內知名大學實驗證實能洗淨冠狀病毒 (貓冠狀病毒 NTU156)、A 型 (H1N1)/B 型流感病毒與常見 6 大細菌。

橘子工坊防疫產品 不只制菌更能有效洗淨病毒

而橘子工坊制菌力天然濃縮洗衣精、制菌靈清潔噴霧以及 2020 年底最新推出的橘子工坊五合一洗衣金球、橘子工坊洗淨病毒酵素洗衣精，研發團隊更針對 A/B 型流感病毒採用獨特天然配方設計，與國內知名大學合作的進行產品測試，取得有效洗淨病毒的實驗報告以及美國 PCR 低敏驗證，提供消費者安心防疫的多一層保障。

橘子工坊獲「SNQ 國家品質標章」防疫類產品肯定

制菌靈清潔噴霧通過美國 PCR 低敏驗證 可有效清除 5 類病毒 安全不刺激

橘子工坊的防疫商品也榮獲「SNQ 國家品質標章」防疫類產品的肯定，包含橘子工坊制菌力天然濃縮洗衣精， 以及疫情期間熱銷產品橘子工坊制菌靈清潔噴霧，可搭用於擦拭居家環境及物品，該產品亦通過國內知名大學實驗證實，在有效濃度下，可有效清除腸病毒 71 型，抑制 A 型 (H1N1)B 型流感、人類冠狀病毒 (229E) 以及諾羅病毒 (GI)，並通過美國 PCR 低敏驗證，安心不刺激，是許多人推薦的居家常備噴霧。

橘子工坊提醒消費者，防疫期間衣物要常清洗，若無法即刻清洗，返家後也可以將外衣優先掛在通風處使用抗菌噴霧消毒。另外，若僅用制菌的洗衣劑來清洗衣物，衣服上的病毒不一定會被完全清除，建議消費者在購買洗衣精、清潔噴霧等居家清潔用品時，可以挑選具備洗淨病毒，並含制菌效果的產品；如果家中有小孩，也可以優先選擇天然低敏、不刺激的產品，才能保護自己和家人的健康。