聯準會17日公布會議決策 聚焦四大重點

聯準會將在台北時間 17 日凌晨 2 點公布會議決策，FXTM 富拓認為，聯準會的會議可聚焦在四大重點，包括：是否因通膨升溫而調整政策、對於隔夜附買回需求量創新高的看法、上修經濟的預測，以及是否有更多官員支持升息。

首先是「會否因通膨上漲而調整政策」，FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，利率決議已非市場焦點，而是聚焦聯準會如何應對高達 5% 的通膨數據。

楊傲正指出，市場憧憬通膨和物價急漲可能使聯準會提早緊縮政策，進而推升美國 10 年公債殖利率自 2 月起大漲，但最近一次 5 月 CPI 通膨大超預期到達 5% 之際，市場對通膨推動聯準會縮減量寬的憧憬已明顯減弱，美債殖利率目前已回落至 1.5% 下方，反映市場已經不大預期聯準會將因應通膨而改變當前的寬鬆政策。

基於近期非農就業數據表現一般，經濟復甦步伐開始趨緩，預期聯準會將繼續淡化通膨風險和可容忍一段時間高於目標的通膨，並將聚焦加速勞動市場復甦，減輕市場對聯準會提早收緊寬鬆的預期，如此將有利美股，但不利美元走勢。

其次則是對隔夜附買回需求量創新高的看法，楊傲正說，聯準會隔夜附買回需求量正在不斷創新高，昨天附買回使用量更創兩個月以來最大降幅，但在週一聯準會的附買回需求量仍達到單日 5839 億美元，創下歷史新高。

楊傲正說，附買回使用量創高，反映銀行間美元現金剩情況嚴重，導致有大量的多餘現金動用聯準會的附買回操作，側面反映聯準會的量寬和購債操作導致市場充斥了大量美元現金，而市場的需求並未能跟上該供應。

楊傲正指出，如聯準會對附買回需求量上漲並未有太大反應或並不認為是風險，相信將不會因此而調整寬鬆政策。

第三、對於上修經濟預測 6 月的利率決議相對重要的原因，是該利率決議將包括發佈經濟預測和點陣圖，相較於 3 月時，美國的經濟復甦和通膨上漲都較為明顯上揚，市場預期聯準會將會上修經濟成長和通膨數據。

由於美國 4 月和 5 月的通膨率都明顯上升，5 月 CPI 通膨率達到 5%，4 月 PCE 通膨率達到 3%，預期聯準會必然上修 2021 年全年通膨預測。

但市場更關注聯準會如何預測 2022 年和更長週期的通膨率，以反映聯準會是否繼續認為通膨率只會短期上漲而非長期上漲，如是將反映聯準會將繼續容忍通膨短期上漲並維持寬鬆政策不變。

第四、 點陣圖會否有更多官員支持提早升息，楊傲正表示，3 月點陣圖反映聯準會將維持 2023 年底前利率不變，當時僅 7 名官員支持 2023 年底前升息，另外 11 名官員支持維持利率不變。

在通膨升溫和美國經濟復甦勢態良好，市場將尋找會否有更多官員支持提早升息，甚至逆轉局勢預計 2023 年底前可開始升息週期，如此一來恐將對市場造成較大壓力，美元或會因此明顯反彈，美股則可能回檔下挫。