全球搶攻第三代半導體 穩懋董座：屬國家戰略物資

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財受邀參加財信傳媒董事長謝金河節目訪談，展望第三代半導體產業發展，陳進財認為，應用層面將涵蓋人類生活、太空、雷達、軍工、國防等，屬於國家戰略物資之一，也不可輕忽中國擬砸人民幣 10 兆元扶植產業的影響。

陳進財表示，第一代到第三代半導體並未有取代關係，第一代半導體以矽 (Si) 為主，應用在運算、儲存、感測上，第二代則以三五族砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP) 代表，在資料傳輸上扮演運送神經的角色，因此第一代、第二代半導體可互相搭配應用。

陳進財指出，第三代半導體則以氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC) 等具備高速、抗高溫高壓的化合物為主，適合應用在高速傳輸、太空站、人造衛星、雷達、路由器、物聯網 IoT、車聯網等，甚至是軍工、國防應用上，屬於國家戰略物資的一環。

面對中國積極以政府之力扶植產業，陳進財直言不可輕忽，認為目前台灣在長晶、基板上落後中國，其中，中國長晶技術品質已接近 Cree 的二級品，台灣則還不到二級品的程度，但目前包含環球晶 (6488-TW)、太極 (4934-TW) 也積極提升相關技術，穩懋也積極協助。

此外，人才同樣是台灣產業面臨的挑戰之一，陳進財表示，台灣半導體化合物設計及製造人才都相當缺乏，因此穩懋近年也與清大、交大、成功、淡江、台大等合作，培育專業人才、共同開發研究。