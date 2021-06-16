黑石對SOHO中國發起全面收購要約 傳斥資30億美元

SOHO 中國周三 (16 日) 公告，黑石集團 (BX-US) 發出全面收購要約，投資 SOHO 中國 (0410-HK) 以取得控股權。交易完成後，SOHO 中國現有控股股東將保留 9% 的股權。SOHO 中國將繼續在香港證券交易所上市。

黑石是全球領先的房地產投資管理公司之一，自從 2008 年以來在中國投資了商辦、商場和物流資產等，這將是其在中國最大的房地產投資。

據《彭博》引述知情人士說法，SOHO 中國的估值可能達到約 30 億美元。根據最後的收盤價，這家開發商的市值約為 198 億港元 (25.5 億美元)。

SOHO 中國成立於 1995 年，現在持有並管理 130 萬平方米商業物業。此次要約完成後，黑石計畫保持公司的現有主營業務和管理團隊。

SOHO 中國股票周二在香港暫停交易，以待刊發根據香港收購及合併守則而作出的公告。停牌之前，股價上周飆漲 48%，是公司自 2007 年上市以來的最大漲幅。

自 2020 年初以來，SOHO 中國一直被視為 收購目標，因為其缺乏新資產以及中國主要城市辦公樓租金的下降，對其利潤造成越來越大的壓力。這家總部在北京的開發商去年 3 月說，它正在與海外金融投資者就一項潛在交易進行談判，這可能導致對這家公司的競購。