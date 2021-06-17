比亞迪大漲逾6% 領漲恒指
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比亞迪 (1211-HK) 周三 (16 日) 晚間宣布臨時股東會表決通過分割子公司「比亞迪半導體」至深圳創業板上市。在利多消息刺激下，比亞迪港股早盤跳空大漲逾 6%，成為恒指領頭羊。
比亞迪半導體的主要業務涵蓋功率半導體、控制 IC、感測器及光電半導體的研發與產銷，擁有包含 IC 設計、晶圓製造、封測和下游應用在內的一條龍產業鏈。
比亞迪半導體未來將以車用半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體發展。
現階段在車用領域上，比亞迪半導體已具備生產 IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS 影像感測器、電磁及壓力感測器等等半導體產品的能力。至於在工業、消費電子和家電領域上，則可量產 IGBT、IPM、MCU、CMOS 影像感測器、嵌入式指紋辨識、電流感測器等等產品。
從財務數據來看，比亞迪半導體 2018 年、2019 年、2020 年營收達人民幣 13.4 億元、人民幣 10.96 億元、人民幣 14.41 億元，純益則分別為人民幣 1.04 億元、人民幣 8511.49 萬元、人民幣 5863.24 萬元。
比亞迪之前重整半導體業務，引進約 30 名戰略投資人，包括韓國 SK 集團、小米 (1810-HK) 及聯想集團 (992-HK) 等。依照比亞迪半導體估值人民幣 75 億元計算，戰略投資人向其增資約人民幣 8 億元。而這些投資人共取得比亞迪半導體約 7.8% 股權，母公司比亞迪持股則約 72.2%。