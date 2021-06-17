CNBC：美國8州本周提前退出聯邦失業救濟 估逾40萬人受影響

隨著美國 8 個州提前結束發放每周 300 美元的額外失業救濟金，根據《CNBC》分析，本周估有超過 40 萬的美國民眾受到影響。

拜登政府 3 月中旬簽署《美國救援計畫》(American Rescue Plan)，為失業人士提供每周 300 美元的額外失業救濟金，同時為自僱人士與長期失業者等特定族群提供失業福利。

上述聯邦失業補助計畫原定 9 月 6 日到期，然而，本周全美仍有 8 州選擇提前退出計畫，包含阿拉巴馬、愛達荷、印第安納、內布拉斯、新罕布夏、北達科他、西維吉尼亞和懷俄明州，周六 (19 日) 生效後，預計約有 41.7 萬人失去失業救濟金。

美國部分州退出聯邦失業補助計畫的日期 (圖：CNBC)

在此之前，阿拉斯加、愛荷華、密西西比和密蘇里州已在上周六 (12 日) 結束聯邦失業補助計畫，其中阿拉斯加僅結束每周 300 美元的額外補助。《CNBC》分析指出影響人數約達 29.1 萬。

阿拉巴馬在內等 8 州州長稱，失業救濟金為變相鼓勵民眾待在家裡，造成勞動力短缺並影響企業的人力招募。

根據芝加哥大學經濟學家 Peter Ganong 估算，每周額外 300 美元的失業救濟，使 42% 的勞工得到等同甚至高於原先薪資的錢。

反方說法則稱，公共衛生風險和育兒等因素使勞工受到排擠，許多人認為，在沒有完全接種疫苗的情況下，重返工作的風險太大，托兒中心或學校還沒重新開放，父母也無法回到工作崗位。

美國 4 月非農新增就業 27.8 萬人，僅達經濟學家預期的四分之一，5 月非農就業雖反彈至近 56 萬人，仍遜於市場預期。