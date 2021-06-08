美國多州擬逐步結束聯邦失業救濟 6月有望啟動全面復甦

美國疫苗大規模接種將帶動學校重啟、企業復工，加上有近一半州政府即將取消失業救濟計畫，吸引更多民眾重回工作崗位，美國經濟真正的復甦很可能會在本月啟動。

目前美國 12 歲以上疫苗施打人口已超過 60% ，不過，就業狀況仍不甚理想，5 月非農數據顯示企業增加 55.9 萬個工作崗位，低於市場預期，而失業人數增加約 360 萬，勞動力減少 350 萬。

供給、勞工和原物料短缺阻礙復甦狀況，企業被迫縮短工作時間、拒絕客戶或延後交貨，聯準會最新褐皮書提到短缺次數高達 44 次，1 月時為 17 次，一年前僅 3 次。

不過，經濟學家預計此現狀將會有所緩解，目前木材和其他大宗商品成本已經開始下降，木材自高點下跌 24%，銅和鋁下跌約 5%，且汽車、電器等商品的可能為一次性的消費，供給有望趕上需求。

此外，阿拉斯加、亞利桑那、愛阿華與佛州本月 12 日將結束聯邦失業救濟計畫，預計到 7 月 10 日共有一半的州停止發放，全美將於 9 月 4 日完全停發，更有少數州提供 2000 美元復工獎金。中、小企業薪資保護計畫也已在 5 月 31 日結束。

美國各州取消聯邦失業救濟計畫狀況，深藍為完全取消，淺藍為保留 300 美元救濟金。(圖: CNBC)

智庫 Century Foundation 估計，未來幾周總共將有超過 400 萬美國人無法領取失業救濟金，其中約 200 萬人將無法獲得任何失業補助。

研調機構牛津經濟研究所首席美國經濟學家 Gregory Daco 表示，由於夏季繁榮使需求仍然強勁，勞力、資本方面的供應問題正在舒緩，6 月有望迎來全面的經濟復甦。

Daco 說：「有證據表明供應瓶頸正在逐步緩解，在勞動力方面，因病毒恐懼減少、紓困收緊、學校逐漸重啟，將吸引民眾重回工作崗位。」

在美國疫情大幅度趨緩下，美國職業棒球大聯盟 (MLB) 已宣布球場將開放全面入場，加州將於 6 月 15 日取消最後的防疫限制，所有酒吧、餐館和企業都將重啟。