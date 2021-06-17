英特爾CEO：晶片產業將迎接10年榮景

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，半導體產業的成長將迎接「10 年榮景」，認為即使眼前的晶片荒緩解，英特爾大手筆擴增的晶片產能仍能符合市場需求。

季辛格周三 (16 日) 在 CNBC 電視節目中說：「我們相信，這個市場、整個世界都處於擴張階段，我認為前方有 10 年榮景等著我們，因為這個世界數位化程度將提高，而數位化的一切都需要半導體。」

英特爾近期大手筆投資晶片生產，包括斥資 200 億美元在亞利桑那州興建工廠，意味著等到眼前的晶片荒過去，仍握有大量產能。

英特爾最近還宣布重新跨足晶圓代工，季晶格透露，年底之前，公司可能宣布在美國或歐洲設置更多「大型晶圓廠」的規劃。

和季辛格一同受訪的高通 (QCOM-US) 執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 表示，未來有機會和英特爾合作，並使用英特爾的晶圓代工服務。

英特爾和高通雖然是敵對關係，但這兩位新上任的執行長對彼此的競爭輕描淡寫，表示可以在彼此沒有重疊的領域攜手合作。

高通主要生產能讓裝置連上 5G 網路的晶片，英特爾產品主力是提供基本運算能力的中央處理器 (CPU)。季辛格說：「我們是運算領導者，高通是通訊領導者，而運算和通訊有關聯，有很多可應用的地方。」

兩家公司都關注輝達 (NVDA-US) 能不能順利收購安謀 (ARM)，這樁交易對高通來說尤其重要，因為安謀的技術是智慧手機低功率微處理器的關鍵。艾蒙上周末曾向英國媒體表示，如果輝達併購安謀的交易無法通過，高通有興趣投資安謀。