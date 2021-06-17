〈能源盤後〉美庫存降逾700萬桶 連4週下降 抵消Fed消息衝擊 原油小漲

週三 (16 日) 交易，在美國官方數據顯示原油庫存每週下降超過 700 萬桶且為連續第四週下降之後，原油期貨價格小漲，勉強延續了 2 年多以來的最高價位。

然而，在 Fed 稱可能較先前預期提早升息，且 2023 年將升息 2 次後，美元隨之走強，構成美元計價的原油價格壓力，令原油吐回了早盤多數漲幅。

Tyche 資本顧問公司經理 Tariq Zahir 表示，他很驚訝石油價格沒有出現更多回落，「因為我們確實看到 Fed 的大轉變，Fed 稱升息時間更近了。」

「倘若股市保持疲軟，我們覺得能源市場可能自此出現下行，但更重要的是債市的疲弱。」美國公債殖利率在 Fed 消息過後大幅走高。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3 美分或近 0.04%，收每桶 72.15 美元，為 2018 年 10 月以來最高點。

在收盤後約半小時，電子盤交易，7 月交割的 WTI 原油期貨價格下降至 71.90 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 40 美分或近 0.5%，收每桶 74.39 美元，為 2019 年 4 月以來最高點。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 週三在評論美國供應數據時表示，原油庫存再次大幅下降證明「需求大大超過供應。」

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (6/11 止) 美國原油庫存下降 740 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/11 止) 原油庫存下降 420 萬桶，為連續第四週庫存下降。API 週二公布，上週原油庫存下降 850 萬桶。

另外，EIA 庫存報告也顯示，汽油供應量增加 200 萬桶、蒸餾油供應量下降 100 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/11 止) 汽油庫存將持平不變，而蒸餾油庫存小增 20 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格小跌 0.7%，收每加侖近 2.16 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.10 美元。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存當週減少了 210 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，上週石油產品的隱含需求反彈，「導致蒸餾油庫存下降，但煉油活動激增，所以汽油庫存仍見增長。強勁的原油進口量，加上國內產量稍微增加，但無法與煉油廠的強勁運行和大量出口相提並論。」

「由於煉油廠每日運行率超過 1600 萬桶，且出口持續強勁，隨著夏季駕駛旺季展開，原油庫存將難以避免持續下降。」Smith 說。

與此同時，市場對於伊朗總統大選前，美伊達成核協的預期正在消退。(達成核協可能令美國取消對伊朗原油出口的制裁)

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告提到，「雖然外交官們對達成協議表示樂觀，但市場似乎已經有了結論，雖然仍有可能達成協議，但無法趕在伊朗週五總統大選前完成。一個仍可能達成的協議，只是不是立即達成，這轉而為油價增加動力。」

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，未來幾個月達成協議的前景仍然強勁。

「選舉結果不太可能改變核協談判的進程，因為最高領導人 Khamenei 似乎也祝福維也納會談，以確保解除制裁。」

為了提振首席大法官 Ebrahim Raisi 的選舉前景， Khamenei 可能「緩慢推展」協議的簽署。

Croft 表示，在現任總統 Hassan Rouhani 和外交部長 Mohammad Javid Zarif 8 月卸任之前，很可能會達成協議。今年第四季市場可能增加 100 萬桶 / 日的伊朗出口原油。

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