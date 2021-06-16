中國擴大拋售金屬儲備利空持續蔓延 銅價跌至8周低點

基本金屬持續受到中國研擬擴大釋出銅、鋁與鋅儲備的消息影響，銅價周二 (15 日) 跌至八周以來低點，顯示中國打擊價格決心正影響市場看多銅價的情緒，對銅價漲勢是否合理產生疑問。

顧問公司 CRU 上周五引述消息人士言論表示，中國國家物資儲備局正計劃 7 月將釋出 80 萬至 90 萬噸原鋁，以緩解金屬漲勢。

此外，還傳出在未來幾個月逐步釋放部分銅、鋁和鋅庫存，預計將持續到 2021 年底。

這項利空消息本周銅價下跌，倫敦金屬交易所 (LME) 銅三個月遠期合約周二跌 4.1% 至每公噸 9553.50 美元，幾乎創下自 3 月以來最大單日跌幅。中國是精煉銅消費大國，約佔全球一半的銅需求，市場擔心這可能是中國抑制原物料上漲的舉措之一。

銅 3 個月遠期契約價格走勢 (圖: WSJ)

其他基本金屬周二也受挫，鎳三個月遠期契約下跌 4.4% 至每噸 17655 美元，鋁下跌 1.2% 至每噸 2460 美元，鋅下跌 1.2% 至每噸 2459 美元。

Fastmarkets 的基本、電池金屬研究主管 William Adams 表示，目前最大阻力是中國正在計劃遏止通膨、並防堵囤積金屬和投機活動，這明顯將是減緩熱錢流入銅市的重要因素。

今年銅在工業金屬的大幅反彈中領漲，因銅是能源轉型的重要金屬，且由於疫情導致一些礦區關閉，引發供應緊張，以及全球經濟逐漸復甦推升市場看多情緒，使銅價直線狂飆。

鑒於原物料漲勢過猛，自 5 月開始，中國多次表達對物價快速上漲的擔憂，中國國家總理李克強表示將採取措施確保商品供應充足和價格穩定，中國監管機構也警告產業對市場操縱或囤積金屬將採取零容忍態度。

在中國近期積極打擊原物料價格之下，銅價自 5 月每公噸 10556 美元歷史高點下挫，周二跌至 4 月底以來最低水準。

顧問公司 Wood Mackenzie 資深副總 Julian Kettle 表示，市場對銅價漲勢是否合理打上問號，新的變種病毒和一些國家延後解封仍對全球經濟復甦構成威脅。

Kettle 表示：「銅價漲得太快，基本面實際上並不能證明我們看到的價格是合理的。」

另外，Adams 表示：「近期七大工業國 (G7) 和北約組織 (NATO) 對中國的指責，也引發地緣政治局勢惡化的隱憂，這讓人想起美中貿易戰對全球經濟成長和銅需求的影響。」